Gevonden drugs in fruit bij Lidl komt uit hetzelfde distributiecentrum

De partijen drugs die maandag tussen fruit zijn gevonden in Lidl-supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch, komen uit hetzelfde distributiecentrum van de supermarktketen. Dat meldt de politie dinsdag.

Ook in Lidl-filialen in Limburg werd drugs gevonden tussen de partijen fruit. Waar precies in de provincie, laat de politie nog in het midden. Alle gevonden drugs zijn vernietigd.

De politie doet nog onderzoek en probeert onder meer te achterhalen waar de drugs vandaan komen. “Er is geen enkele aanwijzing dat Lidl betrokken is bij deze zaak of iets te maken heeft met de verdovende middelen”, aldus de politie.

Bananen

Rond vier uur maandagmiddag startte de politie een groot onderzoek bij een filiaal van Lidl aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch. Eerder op de middag werden al drugs gevonden in een lading fruit bij een Lidl in Sint-Oedenrode.

Het zou gaan om tientallen kilo's cocaïne, verstopt tussen bananen. De vracht zou afkomstig zijn uit Ecuador. De politie wil dat niet bevestigen.