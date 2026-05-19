Willem II zonder supporters naar Volendam, Groningen mag ze wel meenemen

Fans van Willem II mogen zaterdag definitief niet aanwezig zijn bij de finalewedstrijd van de play-offs in Volendam om hun ploeg te steunen. Dinsdag maakte de gemeente Edam-Volendam bekend dat bij duels van Ajax en FC Volendam in het stadion in Volendam geen uitsupporters welkom zijn. Maar donderdag zijn uitfans van FC Groningen wel welkom, terwijl zaterdag fans van Willem II dus niet mogen afreizen naar Volendam.

Willem II reageerde maandag boos op het besluit van de gemeente om supporters te weren . "Onze supporters hebben de ploeg dit seizoen overal gesteund en verdienen het om ook in deze beslissende fase achter Willem II te kunnen staan. Juist in de play-offs, waarin sportieve belangen groot zijn en steun vanaf de tribunes van enorme waarde is, is het teleurstellend dat zij hiervan de dupe worden", meldde de club.

De gemeente Edam-Volendam gaf maandag als reden voor het weigeren van uitsupporters van Willem II de ernstige ongeregeldheden na de verloren wedstrijd van FC Volendam tegen Telstar (1-2). Hierbij misdroegen vooral de eigen Volendam-supporters zich.

FC Volendam is door de nederlaag tegen Telstar van zondag veroordeeld tot de play-offs om promotie en degradatie. Daarin is Willem II de tegenstander. Woensdag speelt Volendam in Tilburg. Zaterdag is de return in Volendam. De winnaar van het tweeluik speelt volgend seizoen in de Eredivisie.

FC Groningen-supporters wel welkom

Het besluit van de gemeente had ook gevolgen voor de wedstrijden van Ajax. De Amsterdammers zijn op de vijfde plaats geëindigd in de Eredivisie en spelen daardoor play-offs om een plek in de voorronde van de Conference League. Vanwege de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff ArenA moeten de Amsterdammers uitwijken naar Volendam. Donderdag is FC Groningen in de halve finale de tegenstander. Als Ajax de finale haalt, wordt die zondag ook in Volendam gespeeld.

Dinsdag kwam de burgemeester van Edam-Volendam terug op het besluit om donderdag supporters van FC Groningen te weren. "De driehoek benadrukt dat het toelaten van uitsupporters bij Ajax tegen FC Groningen geen versoepeling is van de aanpak van supportersgeweld", schrijft de gemeente Edam-Volendam. Het wél toelaten van Groningen-fans 'is een aangepast besluit na een nieuwe beoordeling van het actuele risicobeeld en de beschikbare politiecapaciteit'.

Maar waar de fans van Groningen donderdag wel welkom zijn, mogen die van Willem II zatedrag niet aanwezig zijn. "Bij de wedstrijd FC Volendam tegen Willem II blijven uitsupporters niet welkom. Die maatregel blijft staan naar aanleiding van de rellen van zondagmiddag", schrijft de gemeente.