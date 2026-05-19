Vertrouwelijke gesprekken advocaat en verdachte te horen op gang EBI

Vertrouwelijk gesprekken tussen een advocaat en een verdachte zijn letterlijk te horen geweest op de gang in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Dit bleek dinsdag op een zitting van het Marengo-proces in Vught.

Geen uitleg De twee advocaten die R. verdedigen hebben om uitleg gevraagd bij de EBI, maar hier is volgens hen nog geen antwoord op gekomen. Ook is melding gemaakt bij de Orde van Advocaten.

De advocaten van verdachte Saïd R. (53) zijn boos nadat zij er eind april toevallig achter kwamen dat gesprekken in de spreekkamer letterlijk te horen waren op de gang.

R. wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties, voorbereidingen van moorden en het leidinggeven aan een criminele organisatie. De rechtbank legde hem eerder een levenslange celstraf op.

Verscherpt toezicht

Het gerechtshof wilde dinsdag het dossier behandelen over de moord op Ranko Scekic in 2016. R. zou hierover mogelijk een verklaring afleggen. Dat ging echter niet door, omdat de raadslieden dat niet hebben kunnen voorbereiden met hun cliënt, stelden ze. "We vinden dat we vertrouwelijk met onze cliënt moeten kunnen spreken."

Sinds november geldt door een nieuwe gevangeniswet verscherpt toezicht in inrichtingen zoals de EBI. Een groep advocaten ging daarom tijdelijk in staking, omdat vertrouwelijk communiceren volgens hen onmogelijk werd.

Vertraging

Het Openbaar Ministerie was niet blij met de vertraging dinsdag. "Wij vinden het fijn als er een verklaring komt, maar wij vinden het ook fijn als we volgende week vrijdag met ons requisitoir kunnen beginnen", zei de advocaat-generaal. De start daarvan staat gepland op 29 mei.