Nog twee Brabanders van Gaza-boot gehaald door Israëlisch leger

Cerisa van Kesteren uit Cuijk is opgepakt door het Israëlische leger. Van Kesteren zat op de boot Zefiro, die in een vloot hulpgoederen naar Gaza probeert te vervoeren. Ook Eindhovenaar Gijs Sanders, journalist voor BNNVARA, is opgepakt.

BNNVARA laat weten dat het de situatie 'nauwgezet' volgt en in contact is met de relevante autoriteiten en betrokken partijen. Voor de omroep ligt de focus 'volledig op de veiligheid en het welzijn van onze collega's'.

Als de onderschepping dicht bij haar boot Zefiro zou komen, wilde Van Kesteren de militaire actie van Israël live uitzenden op de Instagrampagina van Protest Politiek, de fusie van de jongerenpartijen van GroenLinks en PvdA. Dat is niet meer gebeurd.

Van Kesteren meldde in eerste instantie een nieuwe onderschepping door Israël. "Interceptie is begonnen! Boot voor ons is nu aan de beurt", liet ze dinsdagmiddag rond kwart over een Nederlandse tijd weten. Kort daarop kwamen berichten aan haar niet meer aan.

Vloot

Tientallen boten met daarop ongeveer 175 opvarenden vertrokken op 12 april vanuit Barcelona en later ook vanuit Sicilië naar Palestijns gebied. Ze willen de Israëlische zeeblokkade doorbreken om hulpgoederen af te leveren in Gaza.

Maandagochtend begon Israël met het onderscheppen van de vloot met activisten. Toen werd Pieter Rambags uit Goirle al door het Israëlisch leger van een boot gehaald. Dinsdag bevestigt BNNVARA de arrestatie door Israël van Eindhovenaar Gijs Sanders. Het is niet duidelijk op welk schip hij zat.

Boven zijn schip zag Sanders afgelopen nacht drones die konden aanvallen, liet hij eerder weten. "Het is een fucked-up kat-en-muis spel geworden", zei hij toen.

Hoe het gaat met de mensen die zijn opgepakt, is niet duidelijk.

Door de nieuwe interceptie van het Israëlische leger lijkt er ruim 200 kilometer voor de kust een einde te komen aan de hulpactie. Op de laatste schepen zaten nog drie Nederlanders. De andere twee zaten volgens Van Kesteren op de boot Don Juan. Op de live-tracker van de vloot is te zien dat ook die boot is onderschept.

Onderscheppingen gelivestreamd

De Israëlische onderscheppingen worden vanaf de boten gelivestreamd. Te zien is dat militaire schepen de boten benaderen. Bij boot Girolama werd geschoten door het leger. De activisten schreeuwden "waarom schieten jullie" en "stop met schieten". Kort nadat ze de order opvolgden om met de handen omhoog naar het voordek te gaan, viel de verbinding van de stream weg.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is van de situatie op de hoogte. Algemeen secretaris Thomas Bruning laat weten contact gezocht te hebben met het ministerie van Buitenlandse Zaken. "In onze ogen is dit een onrechtmatige arrestatie. Hij (Sanders, red.) was er niet als actievoerder, maar om verslag te doen." Volgens Bruning is 'politiek druk zetten' nu de beste optie.