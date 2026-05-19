Terreurverdachte (25) uit Den Bosch komt op vrije voeten

De 25-jarige man uit Den Bosch die is opgepakt omdat hij mogelijk een terroristische aanslag wilde plegen, komt weer op vrije voeten. Dit laat een woordvoerder van het Landelijk Parket dinsdag weten.

Vorige maand besloot de raadkamer nog dat de Bosschenaar een maand langer vast moest blijven zitten. Maandag is volgens het Landelijk Parket opdracht gegeven om de man vrij te laten. Wanneer hij precies vrijkomt en waarom, is onduidelijk.

Veel onduidelijk

Het Openbaar Ministerie maakte 14 april bekend dat de man uit Den Bosch was opgepakt. Hij wordt verdacht van het voorbereiden en het bevorderen van een terroristisch misdrijf en training voor terrorisme.

Verdere details zijn vanwege het lopende onderzoek niet bekend. Ook dinsdag kan de woordvoerder niets zeggen. Wanneer en of er een zaak zal dienen tegen de man is onduidelijk.