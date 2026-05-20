Nooit meer luchtalarm? Ouderen bezorgd: 'Niet altijd mobiel bij me'
De ouderenorganisatie Senioren Brabant-Zeeland reageert verbaasd op het voornemen van minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) om het luchtalarm vanaf 2028 af te schaffen en te vervangen door het NL-Alert. Volgens Olaf Nouwens van de belangenorganisatie hebben niet alle ouderen altijd hun mobieltje bij, waardoor ze in noodsituaties buiten de boot vallen. "Je maakt er mensen kwetsbaar mee", zegt hij.
De ouderenorganisatie reageert verbaasd, omdat zij twee jaar geleden nog de Tweede Kamer adviseerde om niet met het luchtalarm te stoppen. "Het is een heel snel genomen beslissing. Je moet er rekening mee houden dat niet iedereen mee kan met veranderingen", zegt bestuurslid Nouwens.
Veel senioren hebben volgens hem niet dag en nacht hun mobieltje bij de hand, waardoor zij het NL-Alert kunnen missen. "Maar het zijn niet alleen senioren. Ook mensen met een laag inkomen, mensen die laaggeletterd zijn, mensen met een migratieachtergrond of andere mensen hebben geen mobieltje of ze hebben een reden om deze niet goed te kunnen gebruiken."
Kamer slaat alarm
Minister Van Weel schreef maandag in een Kamerbrief dat het het sirenenetwerk, dat waarschuwt bij crises en rampen, verdwijnt vanaf 2028. Er zou niet genoeg geld zijn om het verouderde systeem te vervangen.
Het NL-Alert, de melding waarbij burgers worden gewaarschuwd via een hard trillende mobiele telefoon en pieptoon, zou het primaire waarschuwingsmiddel moeten worden.
Uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een meerderheid in de Tweede Kamer tegen het afschaffen van het luchtalarm is. Het systeem is sterk verouderd en zou al eerder verdwijnen, maar in 2024 wilde de Tweede Kamer ook dat het behouden bleef.
Volgens Van Weel zou het NL-Alert 92 procent van de Nederlanders bereiken en het systeem wordt nog verder doorontwikkeld. Daar heeft Nouwens zijn twijfels bij. "Soms is een mobieltje niet opgeladen of niet verbonden met het internet. Ik denk dat grofweg 20 procent van de bevolking een NL-Alert kan missen. Je maakt er mensen kwetsbaar mee", zegt het bestuurslid.
'Onbegrijpelijk'
Op een informatiemiddag over digitale veiligheid voor ouderen in Breda is het verdwijnen van het luchtalarm dinsdag het gesprek van de dag. Zo vindt een man het onbegrijpelijk met alle spanningen in de wereld. "Overal waar het oorlog is, gaat het luchtalarm af en dan willen wij het gaan afschaffen", zegt hij.
Een vrouw die zelf bekent niet altijd haar telefoon bij te hebben, zou het een eng idee vinden als het luchtalarm er niet meer is. "Ik wil mijn leven niet laten beheersen door een telefoon. Als het luchtalarm afgeschaft wordt, moet ik daar wel op gaan letten en moet ik mijn telefoon onder mijn kussen gaan leggen."
Niet iedereen in paniek
Toch maken niet alle senioren zich dinsdag zorgen. "Van mij mag het afgeschaft worden. Mijn kat schrikt zich iedere eerste maandag van de maand een hoedje. Ik heb zelf een smartphone en veel mensen bij mij in de straat hebben er een", zegt hij.
Daar is zijn buurman het mee eens. "Ik denk dat een groot deel van de mensen tegenwoordig een smartphone heeft en die het niet hebben, moeten een beetje met de tijd meegaan. Ik snap wel dat ze het afschaffen", vindt hij.