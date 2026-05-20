Nooit meer luchtalarm? Ouderen bezorgd: 'Niet altijd mobiel bij me'

De ouderenorganisatie Senioren Brabant-Zeeland reageert verbaasd op het voornemen van minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) om het luchtalarm vanaf 2028 af te schaffen en te vervangen door het NL-Alert. Volgens Olaf Nouwens van de belangenorganisatie hebben niet alle ouderen altijd hun mobieltje bij, waardoor ze in noodsituaties buiten de boot vallen. "Je maakt er mensen kwetsbaar mee", zegt hij.

De ouderenorganisatie reageert verbaasd, omdat zij twee jaar geleden nog de Tweede Kamer adviseerde om niet met het luchtalarm te stoppen. "Het is een heel snel genomen beslissing. Je moet er rekening mee houden dat niet iedereen mee kan met veranderingen", zegt bestuurslid Nouwens. Veel senioren hebben volgens hem niet dag en nacht hun mobieltje bij de hand, waardoor zij het NL-Alert kunnen missen. "Maar het zijn niet alleen senioren. Ook mensen met een laag inkomen, mensen die laaggeletterd zijn, mensen met een migratieachtergrond of andere mensen hebben geen mobieltje of ze hebben een reden om deze niet goed te kunnen gebruiken."

Kamer slaat alarm Minister Van Weel schreef maandag in een Kamerbrief dat het het sirenenetwerk, dat waarschuwt bij crises en rampen, verdwijnt vanaf 2028. Er zou niet genoeg geld zijn om het verouderde systeem te vervangen. Het NL-Alert, de melding waarbij burgers worden gewaarschuwd via een hard trillende mobiele telefoon en pieptoon, zou het primaire waarschuwingsmiddel moeten worden. Uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een meerderheid in de Tweede Kamer tegen het afschaffen van het luchtalarm is. Het systeem is sterk verouderd en zou al eerder verdwijnen, maar in 2024 wilde de Tweede Kamer ook dat het behouden bleef.