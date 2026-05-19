Van klusspullen naar tosti’s: Nick opent broodjeszaak in oma’s achtertuin

Een vaste baan had hij al, maar toch bleef het kriebelen bij de 26-jarige Nick Buiks uit Etten-Leur. Hij droomde van een eigen broodjeszaak. Die droom is nu werkelijkheid geworden op een bijzondere plek: in de achtertuin van zijn oma aan de Ambachtlaan. Daar maakte een schuur vol klus- en tuinspullen plaats voor Belly’s Broodjes.

“Ik had het prima naar mijn zin op mijn werk, maar ik voelde dat ik iets anders wilde”, vertelt Nick. Het idee voor een eigen zaak speelde al langer door zijn hoofd. “Ik hield altijd al van het maken van broodjes.”

Samen met zijn broer merkte hij dat er in Etten-Leur niet veel broodjeszaken zijn. “Toen dacht ik: dan begin ik er toch gewoon zelf eentje.” Toch vindt hij het ook spannend. “Nu klinkt het allemaal heel stoer, maar de eerste maanden was het wel billenknijpen hoor. Je hoopt natuurlijk dat het een beetje gaat lopen”, lacht hij.

Ervaring in de horeca had Nick nog niet. Dat leverde soms twijfelende reacties op. “Mensen vroegen wel eens: moet je dit nou wel doen?” Toch weten klanten de zaak inmiddels goed te vinden. Bekenden van vroeger, van de voetbal of uit de buurt stappen binnen, maar ook onbekenden komen langs voor een broodje. “De eerste keer vond ik dat best ongemakkelijk, maar het is vooral heel leuk dat mensen speciaal voor jouw broodjes komen.”

De plek waar Belly’s Broodjes zit, betekent veel voor Nick. Zijn zaak ligt naast het huis van zijn oma en vlakbij zijn ouderlijk huis. “Ik kom hier al mijn hele leven. Mijn band met mijn opa en oma is altijd heel speciaal geweest. Dat ik hier nu mijn eigen zaak mag beginnen, vind ik geweldig.” Oma Bets is dan ook regelmatig in de zaak te vinden. “Ze houdt van gezelligheid en komt graag even kijken hoe het gaat. Soms loopt ze wel twintig keer per dag binnen”, zegt Nick lachend. “Maar dat maakt het juist leuk en gemoedelijk.”

“Ik wil mezelf niet te serieus nemen. Ik doe dit ook allemaal voor het eerst.”