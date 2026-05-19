Nieuwe route tussen Grave en Beers tijdens Nijmeegse 4Daagse

De route van de Nijmeegse 4Daagse wordt op de vierde dag aangepast op het stuk tussen Grave en Beers. Vooral voor de 50 kilometer-lopers en de militairen verandert er het nodige. Zij krijgen een ander traject dan voorgaande jaren, om de drukte beter te spreiden en de 'achteromroute' tussen de Brabantse dorpen bereikbaar te houden.

De grootste wijziging is voor de 50 kilometer. Die wandelaars gaan voortaan langs de Kraaijenbergse Plassen. Volgens de organisatie zorgt dat niet alleen voor een rustiger parcours, maar ook voor een aantrekkelijkere wandelervaring. Militairen volgen juist een andere lijn: zij lopen tussen Grave en Beers over de provinciale weg. Minder drukte in de dorpen

De aanpassing moet de verkeersdruk verminderen. De zogenoemde ‘achteromroute’ tussen de dorpen blijft hiermee vrij voor lokaal verkeer en hulpdiensten. Dat was een belangrijk punt in het overleg tussen de organisatie van de 4Daagse, de gemeente Land van Cuijk en de provincie Noord-Brabant.

“Met deze wijziging verbeteren we de doorstroming en houden we de omgeving bereikbaar”, zegt Hans Teunissen, hoofd Mobiliteit van de 4Daagse. “We willen dat het evenement goed verloopt voor wandelaars, maar ook werkbaar blijft voor bewoners.” Alleen vrijdag verandert

De wijziging geldt alleen voor de vierde wandeldag op vrijdag, waarop de wandelaars via Cuijk Brabant binnen komen. De gemeente Land van Cuijk heeft bewoners langs het parcours inmiddels geïnformeerd over de veranderingen. Daarbij is uitgelegd wat de nieuwe routes betekenen voor de bereikbaarheid en verkeer tijdens het evenement. Routes volgen later

De organisatie laat weten dat de aangepaste route tijdig wordt gedeeld met deelnemers. De volledige routekaarten van alle dagen worden uiterlijk begin juni gepubliceerd.