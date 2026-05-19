Freek en Eva winnen onbewoond Zweeds eiland: 'Eerst survivalcursus volgen'

Het is de ultieme droom van iedere avonturier: je eigen onbewoonde eiland waar je kunt ontsnappen aan de dagelijkse ratrace vol e-mails, appjes en ander geneuzel. Freek (24) en Eva (23) uit Berlicum en Den Bosch hebben deze felbegeerde prijs gewonnen: een jaar lang zijn ze eilandbewaarders van het Zweedse eilandje Medbådan.

Een week geleden kreeg Freek ineens een mailtje. “Met als onderwerp: ‘Congrats with your own island!’. Ik sprong toch wel een gat in de lucht!”, vertelt hij dinsdag enthousiast. Samen met zijn vriendin Eva zocht hij al vaker het avontuur op. Ze trokken al eens negen maanden door Azië en Australië met enkel een rugzakje. Eva zag de wedstrijd van het Zweeds toerismebureau Visit Sweden voorbijkomen op social media. Ze zochten eilandbeheerders en riepen geïnteresseerden op om in een videoboodschap te laten zien waarom zij geschikt waren voor die rol. Inwoners van Berlicum en Den Bosch moeten vervolgens vreemd hebben opgekeken. Want het stel stortte zich vol overgave in het maken van een video om kans te maken. Bepakt met grote backpack, een supboard onder de arm en een bordje met daarop ‘Zweden’ struinden ze door de lokale bossen. Met als resultaat een jolig filmpje van een minuut waarin ze doen alsof ze de allergrootste fans van Zweden zijn. “Het stond er vrij snel op en het was heel grappig om te doen. Dat we zouden winnen was helemaal niet onze gedachte.” Bekijk hieronder de video van het stel:

Medbådan is een onontdekte parel volgens het Zweedse toerismebureau maar Freek weet nog niet wat ze daar zoal moeten doen. “We zijn de beheerders voor een jaar maar moeten ons ook aan de regels houden. Zo moet het toegankelijk blijven voor iedereen, je mag er geen appartement bouwen ofzo en je moet de natuur en de regels respecteren, wat natuurlijk logisch is.” Groot is het eiland in ieder geval niet. Google Street View is nog nooit op Medbådan geweest want er zijn simpelweg geen ‘streets’ om te viewen. Uit luchtfoto’s valt op te maken dat het eiland ongeveer 220 meter lang en 240 meter breed is. “Als Eva naar de ene kant van het eiland loopt en ik naar de andere kant, dan zal ’t niet lang duren voordat we elkaar tegenkomen”, lacht Freek.

Het Zweedse eilandje Medbådan: een plek van ongerepte natuur en verder niets (foto: Visit Sweden).

Het eiland heeft een beschutte plek met sparren, dennen en lage struiken en je kunt er zwemmen of peddelen tussen rotseilandjes. Je kunt je er dus aardig terugtrekken in je eigen natuurparadijsje.

“Maar verder is er niks op het eilandje. Er is geen stroom, geen douches of wc’s. Het is echt back to basic. Als je naar wc moet, graaf je een heel diep gat waar je het in gooit. Een jaartje daar vertoeven wordt wel een uitdaging”, lacht hij.

Want ook al mogen ze het eilandje naar hartenlust gebruiken, toch is dat niet wat het stel gaat doen. "Voor een jaar naar Zweden gaan, dat zou supertof zijn maar dat zit er helaas echt niet in. Als we daar een mooie bed & breakfast konden bouwen ofzo misschien wel, maar dat is niet de bedoeling." Ze hadden het liefst al op het vliegtuig gezeten, maar weten nog niet wanneer ze vertrekken. Allebei hebben ze een fulltime baan. "En m'n vakantiedagen voor dit jaar zijn al bijna op! We willen een reis door Zweden maken en dan het eilandje aandoen. Maar we zullen eerst wel een survival-cursus nodig hebben. Het is heel bijzonder." Het toerismebureau is het in ieder geval gelukt om de aandacht te vestigen op vijf van de maar liefst ruim 267.000 eilandjes die het land rijk is. Wie het komende jaar in de buurt is, mag van Freek gerust eens aanleggen op het eiland. "Vanaf Den Bosch is het 25 uur rijden en om op het eiland te komen moet je wel een kajak of iets hebben. Ik zie graag de foto's!"