Auto belandt in sloot in Rosmalen: bestuurder weet zichzelf te redden

Een auto is dinsdagavond in een sloot naast het Laaghemaal in Rosmalen beland. De bestuurder wist zelfstandig uit de auto te komen en ging op pad om hulp te zoeken. Voorbijgangers zagen de auto in het water liggen en wilden zelfs de sloot in duiken om de bestuurder te redden. Alleen, die was toen al vertrokken.

Rond half twaalf ging het mis toen de bestuurder door nog onbekende reden de macht over het stuur verloor en in de sloot terechtkwam. Op beelden is te zien hoe de auto tot aan de raampartijen in het water staat. De lichten brandden nog, terwijl de wagen net een flinke plons had gemaakt.

Geen hulp nodig

De hulpdiensten werden al snel opgeroepen voor de auto in het water. De bestuurder wist op eigen kracht uit de auto te komen. In het water kreeg de automobilist de deur open, waarna het lukte op het droge te komen.

Daarna belde de bestuurder de politie met de boodschap dat die zelf zou regelen dat de auto uit de sloot werd gehaald. Hulp zou niet nodig zijn.

Voorbijgangers

Terwijl de bestuurder vertrok om een bergingsbedrijf te zoeken, zagen voorbijgangers de auto nog in de sloot liggen. Meerdere automobilisten stopten om hulp te verlenen. Sommigen wilden zelfs het water in om te kijken of er nog iemand in de ondergedompelde auto zat.

Uiteindelijk heeft een bergingsbedrijf de auto uit de sloot gehaald. In de sloot naast het Laaghemaal gaat het vaker mis: auto’s hebben daar in het verleden al vaker een duik gemaakt.