Mysterieus beest sluipt door Tilburgse tuin, blijkt ontsnapt beertje

Bewoners van een huis aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg keken dinsdagavond vreemd op toen ze in hun tuin een schim van een wild dier op hun jacuzzi zagen. Was het een grote rat? Een aap? Uiteindelijk bleek het om een rolstaartbeertje, een kinkajoe, te gaan. Het dier was ontsnapt uit een nabijgelegen dierenpark.

Het begint al te schemeren als de bewoners plotseling een groot beest met een lange staart door hun achtertuin zien snuffelen. Ze weten niet wat ze zien en bellen uit voorzorg de dierenambulance om een kijkje te komen nemen. Ook besluiten de bewoners tóch maar even de deur op slot te draaien, voor de zekerheid, terwijl het dier door hun tuin banjert. Op het eerste gezicht lijkt het in het donker veel op een aap. Speuren in de tuin

De dierenambulance is er snel en een medewerker gaat in de tuin op onderzoek uit. De ambulancebroeder speurt door de tuin, op zoek naar de 'aap'.

Het beest blijkt in geen velden of wegen te bekennen. Tot er opeens geluid te horen is: hij zit in de buurt. Uiteindelijk blijkt het om een kinkajoe te gaan, een klein roofdier van origine uit Zuid Amerika, ontsnapt uit dierenpark De Oliemeulen, zo’n 350 meter verderop. Omdat het om een bijzonder dier gaat, wordt contact opgenomen met het dierenpark. Een medewerker van De Oliemeulen komt na telefonisch overleg alsnog ter plaatse met een kooitje. Rusten in de papierbak

Bewapend met een zaklamp zoekt de medewerker de tuin af. Maar het beest, dat ongeveer zo groot is als een wasbeer, blijkt nog steeds spoorloos. Uiteindelijk wordt het honingbeertje gevonden in de papiercontainer, onder een stapel papier. Het dier zou zelf het deksel van de papierbak hebben opengemaakt en besloot daar even bij te komen van zijn epische ontdekkingstocht. Uiteindelijk wordt het beertje gevangen en in zijn kooi teruggebracht naar zijn verblijf. Daar staat zijn maatje hem al op te wachten. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen, wordt onderzocht. Om de gemoederen wat te kalmeren, krijgt het beertje in zijn vangkooi ook nog wat honing. Cheeta

Er lijkt zowaar avonturendrang in de lucht te zitten in het dierenrijk. Vorige week ontsnapte al een drachtige cheeta uit haar verblijf in Safaripark Beekse Bergen. Het park bleef daardoor noodgedwongen dicht in de ochtend.