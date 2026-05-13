Safaripark Beekse Bergen urenlang dicht na ontsnapping drachtige cheeta

De drachtige cheetah die woensdagochtend ontsnapte uit haar verblijf in safaripark Beekse Bergen is rond kwart over één 's middags weer gevangen. Daarna ging het park in Hilvarenbeek weer open voor bezoekers. "Er was geen sprake van een onveilige situatie", zegt een woordvoerder van het park.

Toen een verzorger voor openingstijd in het park kwam, ontbrak de cheetah in het verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers. "Het park blijft dicht totdat de cheetah is gevangen", zei de woordvoerder op dat moment. Een dierenarts wachtte vervolgens op het juiste moment om het dier met een verdovingspistool te verdoven. Dat lukte rond kwart over één, waarna het park alsnog openging.

Onderzoek naar ontsnapping

Hoe de cheetah kon ontsnappen, is nog niet bekend. De Beekse Bergen gaat dat onderzoeken. De eerste prioriteit, aldus het park, was om het dier veilig terug te brengen naar het verblijf. De cheetah, die als enige in het verblijf zat, bevond zich na de ontsnapping in een bosachtig stuk binnen het park en is niet buiten het terrein geweest. Medewerkers van Beekse Bergen hielden het dier voortdurend in de gaten. Verdoven bleek geen eenvoudige klus. "Omdat het daar bosachtig is, is het lastig om goed te kunnen schieten. Je wil het wel goed doen en het dier zo min mogelijk stress bezorgen", aldus de woordvoerder. Rustig in het park

Verder was het de hele ochtend rustig in het park, geeft de woordvoerder aan.