'Geintje' met 60 gedumpte kippen en hanen: dierenorganisaties doen aangifte

Meerdere dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan van dierenmishandeling nadat er vrijdag zestig kippen en hanen werden gedumpt in een tuin van een bruidspaar in Heesch. De dieren verkeren in kritieke toestand en zeker twee overleefden de actie niet.

'Zeer laffe daad' “Hier is geen enkele sprake van een grap; dit is pure dierenmishandeling en een zieke en zeer laffe daad”, luidt de verklaring van de dierenorganisaties woensdagochtend.

De organisaties die aangifte hebben gedaan, zijn: Comité Dierennoodhulp, House of Animals Foundation en Stichting Hurmes Dierenthoes. Eerder maakten sommige instanties al duidelijk dat ze overwogen om aangifte te doen .

De partijen willen onder meer dat de daders vervolgd worden en dat ze straf krijgen voor dierenmishandeling. Ook moeten die daders alle kosten voor de opvang van de dieren vergoeden, zo willen de organisaties.

“Deze ouderdieren zijn de hennen en hanen die in de industrie gebruikt worden voor de productie van broedeieren waar vleeskuikens uit geboren worden”, schrijven de partijen gezamenlijk. “Omdat de ouderdieren van vleeskuikens makkelijk te vet en te zwaar worden, worden ze beperkt in voedsel en lijden ze daardoor altijd honger en dorst.”

Verwaarloosde dieren

Dierenambulance Hokazo uit Uden redde vrijdagavond 59 verwaarloosde kippen uit een voortuin in Heesch. Zaterdag werd nog een zestigste kip gevonden in de buurt van Heesch.

De kippen waren kaalgeplukt, verzwakt en onderkoeld. De dieren zouden onderdeel zijn van een bruiloftsgrap. Het bruidspaar zegt niet op de hoogte te zijn geweest en is geschrokken van de actie.

"Twee kippen waren bij aankomst al overleden", sprak Marijn Opheij van Dierenambulance Hokazo nadien. "Met temperaturen die gedurende de nacht richting het vriespunt gingen, was de verwachting dat een groot deel van de dieren de nacht niet zou overleven als niet meteen was ingegrepen."