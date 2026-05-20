Katten beschoten in Eindhoven, één kat overleden: man (26) opgepakt

Een 26-jarige man uit Eindhoven is opgepakt voor het beschieten van meerdere katten in Eindhoven. Dat bevestigt de politie woensdagochtend aan Omroep Brabant. Afgelopen weekend overleed een kat nadat het dier met een pijltje werd beschoten.

Er zijn de afgelopen tijd meerdere meldingen gedaan van beschoten katten in Eindhoven. Deze dieren overleefden de aanval, zo liet een woordvoerder van de politie eerder al weten.