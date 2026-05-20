Katten beschoten in Eindhoven, één kat overleden: man (26) opgepakt

Vandaag om 10:30 • Aangepast vandaag om 11:01
Deze kat werd al eerder beschoten, met links een kruisboogpijl (foto: Dierenziekenhuis Eindhoven).
Een 26-jarige man uit Eindhoven is opgepakt voor het beschieten van meerdere katten in Eindhoven. Dat bevestigt de politie woensdagochtend aan Omroep Brabant. Afgelopen weekend overleed een kat nadat het dier met een pijltje werd beschoten.

Er zijn de afgelopen tijd meerdere meldingen gedaan van beschoten katten in Eindhoven. Deze dieren overleefden de aanval, zo liet een woordvoerder van de politie eerder al weten.

Hoeveel katten beschoten zijn, kan de politie niet zeggen. Het gaat volgens een woordvoerder om meerdere meldingen.  

Meer informatie over de aangehouden verdachte of de meldingen deelt de politie niet. Het onderzoek naar de beschoten katten loopt nog, bevestigt een woordvoerder.

