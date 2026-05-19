Zeker een kat dood en verschillende meldingen van beschoten katten

In Eindhoven is dit weekend één kat overleden nadat hij met een pijltje werd beschoten. Daarnaast zijn er de afgelopen tijd meerdere meldingen gedaan over katten die hetzelfde is overkomen, maar de aanval overleefden. Dat laat een woordvoerder van de politie weten.

Hoeveel katten beschoten zijn, kan de politie niet zeggen. Het gaat volgens een woordvoerder om meerdere meldingen. Op sociale media circuleert een foto van de overleden kat met daarnaast een foto van de mogelijke dader. De politie vermoedt dat deze foto van de verdachte met AI is gemaakt en daarom nep is.

Knuppel

Alle meldingen in Eindhoven Noord gaan over katten die beschoten zijn met pijltjes. De foto van de mogelijke dader is opmerkelijk, omdat hij te zien is met een knuppel.

Zaterdagavond kwam er een melding dat er iemand tussen tien uur en half elf op zeker één kat heeft geschoten met een pijl. Dat gebeurde in de omgeving van de Maria Montessoristraat in Eindhoven. Op sociale media wordt geschreven dat deze kat het niet overleefd heeft.

Kruisboog

Deze straat ligt op enkele honderden meters van de Metiuslaan. Daar werden afgelopen november verschillende weekenden op rij ook katten beschoten met een pijl afkomstig uit een kruisboog. Meerdere katten raakten toen levensgevaarlijk gewond.

De politie doet een buurtonderzoek om de dader op te kunnen sporen.