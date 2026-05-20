Pornosite met misbruikvideo's weer in de lucht na eerder ingrijpen OM

De pornosite Motherless.com is weer online nadat de site eerder door het Openbaar Ministerie uit de lucht was gehaald. De site, waar op grote schaal beelden te vinden waren die duiden op misbruik en soms zelfs kinderporno, is nog altijd ondergebracht bij hostingbedrijf NForce in Steenbergen.

Begin mei uit de lucht De site, die al zeker sinds 2024 op een server in Steenbergen stond, is begin mei uit de lucht gehaald. Woensdag meldt de NOS dat de site weer online is.

Het OM greep in na berichtgeving van de NOS en Nieuwsuur, die misstanden op de site aan het licht brachten. Op Motherless stonden video's van vrouwen die werden misbruikt of zonder toestemming gefilmd, vaak voorzien van tags als 'incest' en 'rape' (verkrachting).

De website zelf zegt dat de moderatie is aangepast en er extra meldsystemen zijn toegevoegd om illegale content sneller te verwijderen. Daarmee is de site weer toegankelijk, ondanks eerdere zorgen over de aard van de gedeelde video's.

Op de website waren tienduizenden video's te vinden die in sommige gevallen miljoenen keren werden bekeken. Experts van meldpunt Offlimits ontvingen dit jaar al duizenden meldingen over het platform, waaronder tientallen over mogelijke kinderporno.

'Geen controle over inhoud van de site'

Het bedrijf Nforce is al vaker met problematische en illegale content in verband gebracht. Directeur Simon Elimeleh bevestigde eerder aan de NOS dat het bedrijf infrastructuurdiensten verleent aan Motherless. "Wij hebben geen controle over de inhoud van de site", zei hij.

Motherless zou zelf verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van illegale beelden. Ook kan dan de politie worden ingeschakeld. Elimeleh benadrukte eerder dat Nforce-klanten kinderporno consequent en snel verwijderen.

De website lag al langer onder vuur, maar kreeg internationaal extra aandacht door onderzoek van CNN naar aanleiding van de zaak-Pelicot, die gaat om de Franse Gisèle Pelicot. Zij is negen jaar lang gedrogeerd en verkracht door haar echtgenoot en tientallen andere mannen. CNN vond duizenden video's waarop vrouwen in hun slaap worden misbruikt.