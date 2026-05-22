Teun (20) kreeg ooit een rolstoel via Marktplaats, nu jaagt hij op WK-goud

De 20-jarige Teun Cremers uit Reusel maakt zich op voor een bijzonder avontuur in Finland, waar hij vanaf dinsdag meedoet aan het WK powerchair hockey in sportcentrum Pajulahti. Met zijn bescheiden aard en razendsnelle acties met de hockeystick is hij vastberaden om samen met zijn team de wereldtitel binnen te halen.

Hij is er nog een beetje beduusd van. Want eigenlijk zou Teun als reservespeler op de tribune zitten, de handen blauw klappend voor zijn sportieve vrienden. "Maar toen een teamgenoot, onze aanvoerder nota bene, tijdens een training met zijn rolstoel omviel en zijn onderarm op meerdere plaatsen brak, veranderde opeens alles", vertelt hij thuis aan de eettafel bij een kop koffie. De jonge Reuselnaar mocht al even proeven hoe het is om alles te geven, in een vlammende, vloeiende samenwerking met alle ogen op de bal. Afgelopen oktober maakte hij zijn debuut op een voorbereidend toernooi op het WK, én won. "Maar dit is natuurlijk het echte werk", zegt hij. De spanning kietelt onafgebroken langs zijn buikspieren omhoog, geeft hij toe.

Teun in actie (foto: Peter Verheijen).

In huize Cremers is het op het laatste moment nog even aanpoten voor vertrek. "Er is extra getraind, want de samenstelling van het team is natuurlijk veranderd. Mijn vliegticket moest worden omgeboekt en ook mijn stoel en materiaal waren nog niet helemaal in orde." Ook Teuns ouders en zijn tantes kochten halsoverkop een retourtje naar Finland, want dit willen ze meemaken.

Als 8-jarig menneke kreeg Teun voor het eerst een hockeystick in handen. "We speelden een potje op school en ik was meteen verkocht", blikt hij terug. Datzelfde weekend nog kochten zijn ouders een elektrische sportrolstoel voor hem op Marktplaats. "We zijn toen met z'n allen naar Groningen gereden om hem op te halen." Maud (18), de zus van Teun, leeft intens mee en volgt alles op de voet. Ze maakt filmpjes voor social media en zorgt voor de communicatie rond het Nederlandse powerchair-hockeyteam. De wedstrijden zijn voor haar nog spannender dan voor haar broer. "Hij zit helemaal in de focus en kan iets doen, maar ik sta handenwringend langs de kant en kan alleen maar hopen op het beste", lacht ze.

Aanmoedigen vanaf de zijlijn (foto: Peter Verheijen).

Tijdens het eerste toernooi waar Teun in actie kwam, was Maud zelfs in tranen. "Bij zijn eerste goal was ik zó trots op hem dat alle emoties eruit kwamen." "Het hele team stond Maud te troosten", grijnst Teun. "En de begeleiders aan de kant huilden ook mee."

Iedere zondag staat in het teken van trainen. En dat is intensief. Uitslapen is er niet bij, de wekker gaat om zeven uur 's ochtends. "Dan zitten we eerst anderhalf uur in de auto naar Nijmegen of Arnhem, voordat we überhaupt een balletje hebben geraakt", zegt Teun. "We spelen met de beste spelers van Nederland en sommigen komen helemaal uit Hoogeveen, Emmen en Rotterdam. Daarom is gekozen voor een centrale plek", vult Maud aan.

Een trotse broer en zus (foto: Peter Verheijen).

Bij het vorige WK eindigde het Nederlandse team als tweede. Vorig jaar pakten ze het goud op het EK. De lat ligt dus hoog. "We hebben twee jaar lang volop getraind en hebben van onze fouten geleerd. We gaan vol voor de winst", aldus Teun. Als laatste man in de verdediging staat hij zijn mannetje. "Daar heb ik best wat capaciteit, ook qua kracht en bereik." Bescheiden blijft hij: "Als ik kijk naar de ervaren spelers, denk ik dat ik nog heel veel kan leren." Het Nederlandse powerchair-hockeyteam is een van de topfavorieten voor de wereldtitel. Oranje is ingedeeld in een poule met Duitsland, Canada, Australië en België. Het openingsduel is op dinsdag 26 mei, tegen Duitsland.

Powerchair hockey Bij powerchair hockey komt het aan op snelheid, tactiek en behendigheid. Vijf tegen vijf strijden de spelers om de bal, met een handbediende stick of een vaste 'T-stick' aan de voorkant van de rolstoel. Daarmee wordt de bal gedreven, gepast en geschoten. De keeper werkt verplicht met een T-stick. De hockeyers zitten in een speciale, wendbare elektrische sportrolstoel die snelheden tot 15 kilometer per uur kan halen. In Nederland telt de sport zo'n driehonderd atleten.