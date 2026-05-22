Godfluencers op TikTok: zo verandert het christelijke geloof in Brabant

Steeds minder Brabanders gaan op zondag naar de kerk, toch lijkt het soms op sociale media of jongeren juist steeds meer bezig zijn met het christelijke geloof. Zijn Brabantse jongeren daadwerkelijk geloviger of lijkt dit alleen maar zo? "Het is een hele bewuste keuze, het is niet meer iets wat je van vroeger uit meekrijgt."

Dat de meeste mensen vrij zijn op tweede pinksterdag, hebben we te danken aan het christendom. Altijd fijn zo'n vrije dag, maar lang niet iedereen weet dat we met Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen vieren. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat minder dan de helft van de Brabanders zichzelf nog als gelovig omschrijft. Tussen 2016 en 2020 was dit nog 57 procent, tussen 2021 en 2025 is het nog maar 47 procent. Het grootste deel dat zich nog gelovig voelt in Brabant, is Rooms-Katholiek.

Toch lijkt het in het nieuws en op sociale media soms alsof het geloof onder jongeren een opleving kent. Waar komt dat vandaan? Paul Vermeer, universitair hoofddocent religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit, heeft wel een vermoeden. "In ons onderzoek 'God in Nederland', dat we elke tien jaar herhalen en in 2025 weer uitkwam, zagen we een hele kleine stijging op sommige punten bij jongeren tussen de 17 en 23 die een paar procentpunten hoger scoorden op een aantal vragen zoals 'ik noem mezelf religieus' en 'ik geloof in God'." Volgens hem hebben de media toen te snel allerlei conclusies getrokken: "Het is opvallend, maar het is echt een heel klein verschil dus wij zijn als onderzoekers nogal voorzichtig om daar iets over te zeggen. Wij zeggen niet dat het niet zo is, maar zijn heel

terughoudend. De media hebben juist dat verschil eruit gehaald."

We moeten volgens Vermeer niet alleen kijken naar het aantal jongeren dat zich gelovig noemt, maar ook naar wat ze daar in de praktijk mee doen. "Uit ons onderzoek blijkt niet dat jongeren meer gaan bidden of vaker naar de kerk gaan." In de nieuwe HOE..? gaan we in gesprek met Daliss en Youri die allebei op hun eigen manier hun geloof delen via social media:

Naast de door de media uitvergrote stijging, ziet Vermeer ook meer online content over het geloof. "We weten niet of de zogenaamde godfluencers jongeren zijn die eerst naar de kerk kwamen en nu op zondagochtend in bed blijven liggen en in plaats daarvan online content maken of dat het nieuwe gelovige jongeren zijn." Wat volgens hem wel blijkt uit onderzoek is dat evangelische kerken meer jongeren trekken dan de traditionele katholieke en protestantse kerken. "De vieringen bij evangelische kerken kennen een hele moderne uitstraling. Het is net alsof je naar een popconcert in de Ziggo Dome gaat."

Dat moderne jasje heeft volgens Vermeer een bepaalde aantrekkingskracht op jongeren, met name jongeren die uit de strengere protestantse hoek komen. "Kerkelijke jongeren hoppen van traditionelere kerken naar meer moderne kerken. In het Engels noemen we dat circulation of the saints. Per saldo is er dan geen groei van het aantal gelovige jongeren."

"De jongeren die bewust voor het geloof kiezen zijn vaak conservatiever."