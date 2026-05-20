Grote sextortionzaak krijgt vervolg, Mohamed B. tekent hoger beroep aan
De veroordeelde Mohamed B. uit Oosterhout gaat in hoger beroep tegen zijn straf van negen jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij is veroordeeld voor het afpersen van tientallen meisjes en voor verkrachting.
Het openbaar ministerie (OM) in Breda bevestigt dat B. hoger beroep heeft aangetekend. Ook zijn advocaat bevestigt dat, maar wil niet inhoudelijk reageren en verwijst naar zijn pleidooi. Daarin stelde hij dat B. een lagere straf verdiende, namelijk vijf jaar cel en tbs met voorwaarden, en niet de negen jaar en tbs met dwangverpleging die nu is opgelegd.
Slachtoffers reageerden bij het vonnis blij op de hogere straf, maar vreesden toen al voor hoger beroep. Ze willen dit het liefst in stilte verwerken en een plek geven. De advocaten van de slachtoffers waren bij publicatie nog niet bereikbaar voor een reactie op het hoger beroep.
Virtuele diamanten in ruil voor naaktfoto's
B. (31) zocht contact met jonge kinderen, van wie sommigen nog maar net acht of negen jaar oud waren. Hij verleidde ze via een videogame en bood ze cadeautjes aan, zoals virtuele diamanten. In ruil daarvoor moesten ze naaktfoto's of filmpjes sturen. Die beelden dreigde hij online te zetten als ze geen nieuwe beelden zouden sturen. Dat heet sextortion.
Als de kinderen het contact wilden verbreken, dreigde hij de slachtoffers op te zoeken of hun ouders te vermoorden.
Spoor naar Nederland
De zaak kwam aan het rollen nadat een Belgisch meisje aangifte deed. Het spoor leidde naar Nederland en daarna vond de politie 72 slachtoffers. Daarmee werd het een van de grotere digitale afpersingszaken in Nederland. Niet iedereen deed aangifte, deels uit angst en schaamte.
Uiteindelijk kwamen acht misdrijven op zijn aanklacht en die werden allemaal bewezen verklaard door de rechtbank in Breda. Het ging om het seksueel afpersen van tientallen kinderen en het maken en bewaren van kinderpornofoto's en -video's. Ruim 33.000 afbeeldingen had hij in bezit.
Verkrachting en aanranding
Met twee kinderen had B. een fysieke afspraak. Eén meisje werd meermalen door hem verkracht en een ander meisje aangerand.
B. kon tijdens zijn proces soms moeilijk onder woorden brengen wat hem bezielde. Wel bood hij zijn excuses aan. "Ik heb hulp nodig", zei hij.
Hogere straf dan geëist
Bijna twee weken geleden hoorde hij zijn vonnis: negen jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat was een jaar meer dan het OM had geëist. Daarnaast kan tbs met dwangverpleging in theorie onbeperkt worden verlengd.
Zijn advocaat had in zijn pleidooi vrijspraak gevraagd voor de verkrachting en de aanranding, wegens gebrek aan bewijs dat er sprake was van dwang. Bovendien vond hij dat in diverse zaken het bewijs voor afpersing ontbrak. Het kinderpornobezit achtte hij wel bewezen. Daarom vroeg de advocaat om maximaal vijf jaar cel en tbs met voorwaarden, ook wel 'tbs-light' genoemd omdat die in duur is begrensd.
Wanneer naar het hof?
Wanneer het gerechtshof in Den Bosch de zaak opnieuw gaat behandelen is nog niet bekend. In theorie kan de verdachte zijn hoger beroep tot aan de zitting nog intrekken, maar dat gebeurt niet vaak. Hoger beroep na een rechtbankvonnis laat soms een tot twee jaar op zich wachten. Een lagere straf is geen zekerheid: het hof kan ook hoger uitkomen.
Hoger beroep is geen automatisme. In de zedenzaak rond Gianni de W. uit Etten-Leur besloot de veroordeelde indertijd niet in hoger beroep te gaan. Hij kreeg uiteindelijk een straf die iets lager uitpakte.