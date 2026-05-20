Grote sextortionzaak krijgt vervolg, Mohamed B. tekent hoger beroep aan

De veroordeelde Mohamed B. uit Oosterhout gaat in hoger beroep tegen zijn straf van negen jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij is veroordeeld voor het afpersen van tientallen meisjes en voor verkrachting.

Het openbaar ministerie (OM) in Breda bevestigt dat B. hoger beroep heeft aangetekend. Ook zijn advocaat bevestigt dat, maar wil niet inhoudelijk reageren en verwijst naar zijn pleidooi. Daarin stelde hij dat B. een lagere straf verdiende, namelijk vijf jaar cel en tbs met voorwaarden, en niet de negen jaar en tbs met dwangverpleging die nu is opgelegd. Slachtoffers reageerden bij het vonnis blij op de hogere straf, maar vreesden toen al voor hoger beroep. Ze willen dit het liefst in stilte verwerken en een plek geven. De advocaten van de slachtoffers waren bij publicatie nog niet bereikbaar voor een reactie op het hoger beroep. Virtuele diamanten in ruil voor naaktfoto's

B. (31) zocht contact met jonge kinderen, van wie sommigen nog maar net acht of negen jaar oud waren. Hij verleidde ze via een videogame en bood ze cadeautjes aan, zoals virtuele diamanten. In ruil daarvoor moesten ze naaktfoto's of filmpjes sturen. Die beelden dreigde hij online te zetten als ze geen nieuwe beelden zouden sturen. Dat heet sextortion. Als de kinderen het contact wilden verbreken, dreigde hij de slachtoffers op te zoeken of hun ouders te vermoorden.