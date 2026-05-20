Woonboulevard Waalwijk na brand volledig herbouwd, eind dit jaar weer open

De woonboulevard in Waalwijk die eind april bijna volledig werd verwoest door brand, wordt helemaal opnieuw opgebouwd. Dat zegt eigenaar De Mandemakers Groep (DMG) woensdag op navraag van Omroep Brabant. De winkels moeten nog voor het einde van het jaar volledig hersteld zijn en weer open gaan.

Alle winkels die door de brand zijn getroffen, keren terug. Het gaat om Kwantum, Leen Bakker, Haco, Prominent, Colora en Vloer.nu. Een woordvoerder van DMG laat weten hier erg naar uit te kijken. "Het voelt als een gezamenlijke missie met de gemeente om dit deel van de boulevard weer in volle glorie te herstellen."

Gigantische brand

De brand brak eind april uit in het magazijn van de Kwantum. Al vrij snel sloeg de brand over naar de andere winkels in het blok. Rookwolken van de allesverwoestende brand waren in de wijde omgeving en op snelwegen in de buurt te zien.

Speciale leegverkoop

In het blok bleven twee winkels gespaard: Woonexpress en Piet Klerkx Outlet. Om de bouw- en herstelwerkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, blijven die winkels voorlopig dicht.

De volledige winkelvoorraad wordt daarom verkocht. De leegverkoop begint op tweede pinksterdag.

Op 30 april woedde er ook op de Oirschotse Heide en in Budel grote branden.