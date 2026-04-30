Live: Brabant geteisterd door natuurbranden, brandweer krijgt Europese hulp

De brandweer zal de komende uren nog bezig zijn met het blussen van de natuurbranden op de Oirschotse Heide en in de omgeving van Budel en Weert. Daarbij krijgen ze hulp uit het buitenland. Anton Slofstra, commandant Brandweer Nederland, laat op Radio1 weten dat twee pelotons uit Frankrijk en Duitsland komen.

In totaal zijn dat acht voertuigen die speciaal voor natuurbranden bedoeld zijn en bijbehorende bemensing en commandovoering. Ook krijgt Nederland een helikopter te leen, waar een grote waterzak onder kan worden gehangen.

Door de natuurbranden van vandaag in Brabant en gisteren in Gelderland raakt de brandweer overbelast. Daarom heeft het Nationaal Crisis Centrum (NCC), dat onderdeel is van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een uitvraag om hulp gedaan onder EU-lidstaten. "Dat is vrij uniek en hebben we nog nooit eerder gedaan", zegt Slofstra.

Eén peloton is volgens hem vrijdagochtend al beschikbaar in Brabant. Over het andere is nog geen aankomsttijd afgesproken, maar dat wordt ook vrijdag verwacht.