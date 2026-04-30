Live: Brabant geteisterd door natuurbranden, brandweer krijgt Europese hulp
Brabant werd geteisterd door natuurbranden donderdag. Op de Oirschotse Heide brak een zeer grote brand uit op militair oefenterrein. Er is ook brand uitgebroken op een militair oefenterrein nét over de Brabantse grens in Weert, dichtbij Budel. De brandweer zal de nacht van donderdag op vrijdag nog druk bezig zijn met blussen.
Liveblog
Liveblog gesloten
We sluiten dit liveblog over de natuurbranden in Brabant af.
Zwartgeblakerde heide in Oirschot
Hulp uit Duitsland en Frankrijk
De brandweer zal de komende uren nog bezig zijn met het blussen van de natuurbranden op de Oirschotse Heide en in de omgeving van Budel en Weert. Daarbij krijgen ze hulp uit het buitenland. Anton Slofstra, commandant Brandweer Nederland, laat op Radio1 weten dat twee pelotons uit Frankrijk en Duitsland komen.
In totaal zijn dat acht voertuigen die speciaal voor natuurbranden bedoeld zijn en bijbehorende bemensing en commandovoering. Ook krijgt Nederland een helikopter te leen, waar een grote waterzak onder kan worden gehangen.
Door de natuurbranden van vandaag in Brabant en gisteren in Gelderland raakt de brandweer overbelast. Daarom heeft het Nationaal Crisis Centrum (NCC), dat onderdeel is van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een uitvraag om hulp gedaan onder EU-lidstaten. "Dat is vrij uniek en hebben we nog nooit eerder gedaan", zegt Slofstra.
Eén peloton is volgens hem vrijdagochtend al beschikbaar in Brabant. Over het andere is nog geen aankomsttijd afgesproken, maar dat wordt ook vrijdag verwacht.
Minister Van Weel: 'Nederland levert vaak hulp en vraagt nu voor het eerst zelf'
Nederland heeft andere landen om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verschillende natuurbranden die momenteel woeden, schrijft justitieminister David van Weel (VVD) op X. Hij benadrukt hoe uitzonderlijk deze stap is. "Nederland levert vaak hulp en vraagt nu voor het eerst zelf." Volgens de minister heeft Nederland gevraagd om twee blusvoertuigen en een blusvliegtuig of -helikopter. Het is nu aan andere landen om zich te melden.
Zo ziet de brand op de Oirschotse Heide eruit
Brand bij Budel onder controle
De brand bij Budel is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De vlammen in het gebied zijn zo goed als gedoofd. Wel is er nog rookontwikkeling, zegt een woordvoerder. Het gaat om een gebied van naar schatting 80 hectare dat getroffen is. Het sein brand meester is nog niet gegeven.
De brandweer verwacht de komende uren en ook vrijdag nog bezig te zijn met nablussen. Via een drone wordt gekeken waar de 'hotspots' zitten, zodat er gericht kan worden geblust. De brand brak uit bij een militair oefenterrein bij de Geuzendijk.
Brandweer nog tot middernacht bezig in Oirschot
De brand op de Oirschotse Heide is zo goed als omsingelt en het uitbreidingsrisico is klein. De brandweer is nog wel zeker tot middernacht bezig met blussen. Daarom is het gebied ook nog afgezet. De brandweer vraagt om hulpdiensten de ruimte te geven.
Kempen Airport waarschuwde Defensie nog vlak voor brand
Kempen Airport heeft Defensie woensdagavond nog gewaarschuwd voor het gevaar van natuurbranden in de omgeving van Budel. Die waarschuwing was de laatste in een reeks. “Wij roepen al maanden richting Defensie dat het fout kan gaan", zegt een woordvoerder van Kempen Airport, die ook niet begrijpt waarom de commandant der strijdkrachten niet wil stoppen met oefenen in droge gebieden. Aanleiding voor de brandbrief van woensdag was de grote brand bij het militaire oefenterrein bij 't Harde in Gelderland.
Lees hier meer.
Weer een NL-Alert voor omgeving Budel
Er is weer een NL Alert verstuurd in de omgeving Budel. Er blijft de komende uren rook- en geuroverlast aanwezig. Er zijn geen schadelijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen gemeten, maar rook is altijd ongezond. Daarom wordt aangeraden om zoveel mogelijk uit de rook te blijven, ramen en deuren dicht te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.
Natuurmonumenten maakt zich 'ernstig zorgen' om natuur na branden
Natuurmonumenten maakt zich 'ernstig zorgen' om de natuur vanwege de grote branden deze week. Dat zegt lobbyist Nelleke Hijmans van de organisatie in de talkshow Eva. De lente is volgens haar een kwetsbaar moment voor de natuur. De Nederlandse natuur is volgens haar sowieso heel kwetsbaar, onder meer omdat gebieden versnipperd zijn en te lijden hebben onder te hoge uitstoot van stikstof.
Vuur hoort bij de natuur, zegt Hijmans, maar een brand vraagt wel om voldoende 'randvoorwaarden' voor herstel en die zijn er op het moment niet. "Dus wij maken ons ernstig zorgen."
Volgens Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) lopen vooral reptielen 'grote risico's' bij een natuurbrand. Grotere zoogdieren en vogels kunnen makkelijker vluchten voor het vuur. Reptielen zijn vaak niet snel genoeg. Een deel weet wel te overleven, bijvoorbeeld door zich te verstoppen in holletjes. Maar doordat veel begroeiing verbrandt, zijn zowel schuilplaatsen als prooidieren en dus voedsel verdwenen. Op de verbrande ondergrond zijn reptielen bovendien goed te zien en dus kwetsbaarder om opgegeten te worden.
Brandweer vraagt Europese hulp bij bestrijden natuurbranden
De brandweer heeft een Europees verzoek ingediend om hulp te krijgen bij de bestrijding van de natuurbranden in Nederland. Dat zegt coördinator van de landelijke taskforce natuurbranden Edwin Kok tegen de NOS. Eerder vanmiddag liet hij al weten dat de middelen opraken doordat meerdere branden tegelijk woeden.
Het verzoek is gedaan aan het Europese coördinatiecentrum in Brussel. Andere landen kunnen daarop reageren met een hulpaanbod. "Wij hopen morgen al te kunnen beschikken over aanvullende middelen", zegt Kok. Zo heeft Duitsland bijvoorbeeld een team met grondeenheden gestationeerd bij Bonn. "Maar ik weet niet of dat beschikbaar is. Als dat zo is, kunnen ze wel heel snel in Nederland zijn."
Dat is nodig, omdat het risico op natuurbranden morgen ook groot is. "Dus we zijn er nog niet van af."
Dat Nederland internationale hulp vraagt, is uniek, zegt de coördinator. "Ik kan me niet herinneren dat we dit ooit hebben gedaan, zeker niet op het gebied van natuurbranden."
Oorzaak nog niet duidelijk: 'Sporenonderzoek doen'
De oorzaak van de brand bij Budel is nog niet duidelijk. Het vuur ontstond toen er een oefening bezig was in het gebied, zegt een woordvoerder van de marechaussee. Of die oefening ook de oorzaak is van de brand, is nog niet duidelijk. "Daarvoor moeten we ook sporenonderzoek doen. Dat gaat pas lopen als de brand uit is."
Brand bij Budel en Weert breidt zich niet verder uit
De natuurbrand in de omgeving Budel en het Limburgse Weert breidt zich niet meer verder uit, zegt de veiligheidsregio. Volgens een woordvoerder beslaat de brand nu een gebied van naar schatting 700.000 vierkante meter, oftewel 70 hectare. Het lukt de brandweer om de brand binnen die zone te houden via zogeheten 'stoplijnen'.
De brand ontstond op een militair oefenterrein bij de Geuzendijk. Het is nog niet duidelijk of die door een militaire oefening is ontstaan. De natuurbrand is nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. "Dat zou op korte termijn kunnen zijn, maar dan ben je alsnog lang aan het nablussen."
De hulpdiensten hebben minder last van de wind, die iets is afgenomen in kracht. Omdat Chinook-transporthelikopters zijn ingezet om te blussen, is het nu niet mogelijk om met een drone de precieze omvang van de natuurbrand en 'hotspots' in kaart te brengen. Er zijn zeker negentig blusvoertuigen van korpsen uit Brabant en Limburg ingezet om het vuur te bestrijden.
Brand op Oirschotse Heide breidt minder uit
De brandweer is nog druk bezig met bestrijding van de brand op de Oirschotse Heide. De brand breidt zich nu minder hard uit. Er zijn metingen door de brandweer gedaan. Het advies blijft: ramen en deuren gesloten houden en blijf bij (rook)overlast binnen.
Asielzoekers hoeven niet te worden geëvacueerd
De 1500 asielzoekers die in Budel zijn opgevangen, hoeven voorlopig toch niet te worden geëvacueerd. Ze mogen weer terug naar hun onderkomen nu de wind is gedraaid. Dat laat opvangorgaan COA weten.
Als de wind opnieuw draait en het vuur toch weer dicht in de buurt van het asielzoekerscentrum komt, dan kan het zijn dat de asielzoekers toch weer het terrein moeten verlaten. De asielzoekers zitten in de voormalige Nassau-Dietzkazerne. Het is na het aanmeldcentrum in Ter Apel de grootste locatie van Nederland. Ze moesten zich bij de ingang van het terrein verzamelen. Het is nog niet bekend waar ze naartoe zouden zijn gebracht als de evacuatie wel was doorgegaan.
Rook verspreidt zich door harde wind
De rook van de brand bij Budel vermengt zich met de rook van de brand op de Oirschotse Heide. Door de harde wind verspreidt de rook zich over de hele provincie.
Brandweer verlaat Overloon
De brandweer is klaar met nablussen in Overloon en gaat het gebied verlaten.
NL-Alert voor West-Brabant
Vanwege de brand op de Oirschotse Heide en de Weerterheide is nu ook een NL-Alert uitgestuurd in de regio West-Brabant.
Zo ziet de brand bij Budel en Weert eruit
Vuur in omgeving Budel gaat via boomtoppen
De natuurbrand in de buurt van Budel breidt zich steeds verder uit, meldt de veiligheidsregio. Het vuur springt op meerdere plekken over via boomtoppen. Dit heet kroonvuur. "In combinatie met de wind kan de brand zich daardoor snel verspreiden", zegt de veiligheidsregio over de situatie.
Brand Oirschotse Heide aan één kant onder controle
De brand op de Oirschotse Heide is aan één kant onder controle, in de buurt van het dorp Wintelre. Daar neemt de rookontwikkeling af. Aan de andere kant is het vuur nog niet onder controle. De brandweer verwacht geen grote uitbreidingen meer, maar denkt nog uren bezig te zijn met blussen. Het nablussen wordt mogelijk nachtwerk, vertelt een woordvoerder.
"Een brand van deze omvang zien we niet vaak. Dat komt door een combinatie van factoren: de vegetatie is zeer droog en er staat een harde wind", legt hij uit. Zo'n 130 brandweermensen zijn de brand aan het bestrijden.
De brandweer heeft naast twintig blusvoertuigen diverse watertransporten ingezet, die af en aan rijden, en houdt de brand ook van bovenaf met een drone in de gaten.
Over de oorzaak van de brand heeft de woordvoerder nog geen informatie. Als het vuur uit is, gaat de marechaussee onderzoeken of militaire oefeningen in het gebied een rol hebben gespeeld.
Vuur slaat niet over naar kerosinetanks
Er is nog steeds brand op het terrein van Kempen Airport. De opslag van kerosine bevindt zich onder de grond en vormt geen gevaar. De brandweer en de adviseur gevaarlijke stoffen hebben dit gecontroleerd.
Brand omgeving Budel breidt zich verder uit
Voor de brand in de omgeving Budel is opgeschaald naar grip 3, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De brand breidt zich nog steeds uit. Het gaat om ongeveer 800.000 vierkante meter. Er is een twintigtal brandweerwagens aanwezig en de twee Chinooks vliegen nog steeds rond. De brandweer uit België komt ook die kant op.
'Stoppen met militaire oefeningen niet nodig'
Generaal Onno Eichelsheim zegt dat het niet nodig is om oefeningen van Defensie te pauzeren zo lang het droog is. Hij vindt het onder meer 'heel vervelend voor omstanders, campings en natuur zelf', zo zegt hij tijdens een persmoment in Hilversum.
Lees hier verder.
NL-Alert in Budel
Voor de brand in de omgeving Budel is een NL-alert uitgestuurd. Mensen in de buurt wordt aangeraden uit de rook te blijven, ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te zetten.
Ontruiming asielzoekerscentrum in Budel
Vanwege de grote brand in de omgeving van Budel wordt asielzoekerscentrum Cranendonck ontruimd. In de voormalige kazerne zitten 1500 asielzoekers. Er komen bussen om de asielzoekers op te halen.
Opvangorgaan COA weet nog niet waar zij naartoe worden gebracht en hoe lang ze daar moeten blijven. Ook de vele tientallen medewerkers moeten het terrein verlaten.
Lees hier meer.
De brand in Overloon
Brand in Schijf lijkt mee te vallen
De brand op de Heiberg in Schijf lijkt mee te vallen. Er is vooral rook.
Chinook-helikopters bij natuurbrand bij Limburgse grens
Defensie zet twee Chinook-transporthelikopters in bij de bestrijding van de natuurbrand in Weert, vlak bij Budel. Dat meldt het Defensie Helikopter Commando (DHC) op X.
Ook natuurbranden in Schijf en Moergestel
Op de Heiberg in Schijf is nu ook een zeer grote natuurbrand uitgebroken. En bij de Nieuwendijk in Moergestel is een bosbrand uitgebroken. Meerdere eenheden zijn onderweg naar de beide branden.
De NL-Alert voor de brand op de Oirschotse Heide
NL-Alerts verstuurd: blijf uit de rook
Vanwege de natuurbranden bij Budel en op de Oirschotse Heide zijn NL-Alerts verstuurd. Omwonenden worden geadviseerd om uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen.
Vuur bij Kempen Airport nog steeds niet onder controle
Vooralsnog krijgt de brandweer het vuur dat is uitgebroken bij Kempen Airport niet onder controle, meldt het vliegveld. "Er komen twee Chinooks naar hier omdat ze het niet onder controle krijgen met normaal materieel", meldt een woordvoerder.
De brand bij Budel en Kempen Airport in beeld
De zeer grote brand op de Oirschotse Heide in beeld
Vliegveld Kempen ontruimd, rook trekt naar Budel
De brand op een militair oefenterrein bij Weert is 500.000 vierkante meter groot, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brand brak rond kwart over één uit en breidt steeds verder uit. De rook trekt richting Budel.
Of het vuur beperkt is tot het oefenterrein bij de Geuzendijk, weet de woordvoerder niet zeker. Het vliegveld Kempen Airport, dat vooral wordt gebruikt voor recreatievluchten, wordt ontruimd.
Brand op de Oirschotse Heide breidt nog steeds uit
De brand op de Oirschotse Heide breidt nog steeds uit. Dat meldt de brandweer. Het vuur op het defensieterrein is dus nog steeds niet onder controle.
Brand in Overloon onder controle
Goed nieuws over de brand in Overloon: de brand is onder controle en er is bijna geen vuur en rook meer te zien. Dat meldt de Veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen en houdt de grond ondertussen nat. De brand woedde in een gebied van ongeveer 140 bij 300 meter.
Nog meer beeld van de vuurzee op de Oirschotse Heide
Brand bij Budel bereikt vliegveld Kempen Airport, vliegveld dicht
De brand bij Weert heeft inmiddels het vliegveld Kempen Airport bereikt, laat een woordvoerder van het vliegveld weten. “Het vuur dreigt over te slaan op onze kerosinetanks. De brandweer is hier met acht blusvoertuigen aan het blussen.”
Het vliegveld is inmiddels gesloten. Vliegtuigjes die op Kempen Aiport willen landen, moeten uitwijken naar omliggende vliegvelden.
Beeld van de ingestorte zendmast
Mast defensie ingestort door de hitte
Op de Oirschotse Heide is de hitte zo enorm dat een zendmast van defensie is bezweken onder de hitte.
De brand woedt op het oefenterrein van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne van de krijgsmacht. De Marechaussee kan nog niet bevestigen of de brand uitbrak door een militaire oefening. Wel bevestigt een woordvoerder van de Marechaussee dat het oefenterrein in gebruik was op het moment dat de brand uitbrak.
'Brand op de Oirschotse Heide wordt alleen maar groter'
De brand op de Oirschotse Heide lijkt alleen maar groter te worden, meldt een 112-verslaggever van Omroep Brabant. "De brandweer rijdt af en aan met bluswagens en watertransporten, maar krijgt voor nu niet genoeg water bij de vuurhaard", aldus de verslaggever.
Brandweer is druk bezig met bosbrand in Overloon
Eindhoven Airport ondervindt geen hinder door branden
Eindhoven Airport ondervindt donderdagmiddag geen hinder door de branden in onze provincie. Dat meldt een woordvoerder. Alle vluchten gaan donderdag door zoals gepland.
'Brand Oirschotse Heide ontstond bij actie Chinook'
Omstanders zagen hoe het donderdagmiddag misging bij een oefening met Chinooks op het militair terrein op de Oirschotse Heide. "Binnen tien minuten stond het in lichterlaaie", vertelt een van de fotografen die bij de oefening aanwezig was.
De rookpluim van de brand op de Oirschotse Heide is de wijde omtrek te zien
Nu ook raak in Overloon
Het is nu ook raak in een natuurgebied aan de Holthesedijk in Overloon: ook daar is brand uitgebroken. De brandweer spreekt over lichte rookontwikkeling. Er zijn meerdere eenheden van de brandweer onderweg naar de brand. Hoe groot de brand in Overloon precies is, is nog onduidelijk.
Ook grote brand in Kwantum-magazijn in Waalwijk
Het is goed raak in de provincie: op dit moment woedt er ook een hele grote brand in Waalwijk. Daar gaat het niet om een natuurbrand, maar om een brand in het magazijn van woonwinkel Kwantum. Ook die brand is zeer groot en vereist de uiterste aandacht van brandweerkorpsen in de regio.
Je kunt het liveblog over die brand hier volgen.
Kijk hier de livestream terug van de grote brand op de Oirschotse Heide
Brand in Weert nog niet onder controle
De brandweer houdt nu contact met Belgische collega's over de brand in het Limburgse Weert, dichtbij Budel. Mogelijk worden zij opgeroepen om te helpen bij het blussen van de brand op het militaire oefenterrein. Dat meldt L1 Nieuws.
De Weerter-en Budelerbergen is een bosrijk gebied met heiden en droog stuifzand. Het natuurgebied is 912 hectare groot en strekt zich uit van Weert tot Cranendonck in Noord-Brabant. De legerplaats Budel beslaat een groot deel van het natuurgebied en is eigendom van het Ministerie van Defensie. Een ander deel met wandelroutes is open voor het publiek.
Opgeschaald naar GRIP 1
De brand op de Oirschotse Heide is opgeschaald naar GRIP 1. Er wordt een derde peloton van de brandweer ingezet.
Bij GRIP 1 gaat het om een incident waarbij 'goede afstemming tussen de hulpdiensten noodzakelijk is'. De officieren van de brandweer, politie en ambulance vormen hierbij samen een team.
De grote brand op de Oirschotse Heide
De grote brand in Weert
Ook grote brand op militair oefenterrein in Weert
Donderdagmiddag is een tweede grote brand uitgebroken nét buiten de provincie. De brand is opnieuw uitgebroken op een militair oefenterrein. Het gaat om een brand aan de Geuzendijk in Weert, op het militair oefenterrein Weerter- en Budelerbergen. Er komt veel rook vrij bij de brand.
Brand op Oirschotse Heide nog niet onder controle
De brandweer meldt nu dat de brand nog niet onder controle is. De brand woedt op een gebied van 500 bij 500 meter.
Wel verwacht de brandweer dat de brand de komende uren wel onder controle gaat zijn. In totaal worden er nu tien blusvoertuigen ingezet. die worden ondersteund door logistieke eenheden en watertransport-eenheden.
Zeer grote brand op militair oefenterrein
Er woedt donderdagmiddag een zeer grote brand op de Oirschotse Heide. De brand is uitgebroken op een militair oefenterrein dat op dat moment in gebruik was. Dat bevestigt de Marechaussee aan Omroep Brabant.
De brand woedt op het oefenterrein van de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne van de krijgsmacht. De Marechaussee zegt nog niet te kunnen bevestigen of de brand uitbrak door een militaire oefening. Wel was het oefenterrein in gebruik toen de brand uitbrak.