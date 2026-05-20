Ontsnapt beertje en kinderen willen vader niet zien: dit mag je niet missen

Een ontsnapt beertje zette de boel op stelten in een Tilburgse wijk en in Den Bosch kun je met de boot naar de bibliotheek. We zetten de vier belangrijkste verhalen van woensdag voor je op een rij.

Bewoners in Tilburg keken dinsdagavond vreemd op toen ze een mysterieus beest door hun tuin zagen sluipen. Het bleek om een ontsnapt rolstaartbeertje uit dierenpark De Oliemeulen te gaan, ongeveer 350 meter verderop. Na een speurtocht werd het honingbeertje gevonden in een papiercontainer, waar het de deksel zelf had geopend om even bij te komen van zijn ontdekkingstocht. Check het hier.

Mourad G. uit Etten-Leur hoorde woensdag 120 uur taakstraf en een maand cel voorwaardelijk tegen zich eisen voor mishandeling van zijn kinderen. De 38-jarige man sloeg volgens justitie zijn kinderen op een ochtend voor school en scheldde ze uit. G. zelf ontkent veel van de beschuldigingen. Sinds het incident op 1 juli 2024 heeft hij zijn drie kinderen niet meer gezien en de kans dat dit snel verandert lijkt klein. Hier lees je het verhaal.

Brabantse gemeenten reageren positief op de aankondiging van een 'vliegend team' dat gemeenten gaat helpen bij het realiseren van asielopvang. Premier Jetten beloofde maandagavond praktische, bestuurlijke en financiële ondersteuning voor gemeenten die te maken hebben met protesten. In gemeenten als Den Bosch, Sint-Michielsgestel en Maashorst verwacht men vooral profijt van de tijdelijke extra capaciteit. Lees het hier.

In Den Bosch kun je sinds kort met de boot naar de bibliotheek komen dankzij een nieuwe aanlegsteiger. Na anderhalf jaar verbouwing is Huis73, waarin de bibliotheek, muziekschool en creatieve opleidingen zitten, weer open. De verbouwing kostte precies de begrote 32 miljoen euro en heeft onder meer een binnenplaats met vijftigjarige notenboom en een dakterras met uitzicht op de Sint-Jan opgeleverd. Lees hier meer.