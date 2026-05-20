Wesley wie? Rucphen moet eerste PVV-wethouder nog leren kennen

Rucphen heeft woensdag een landelijke primeur als Wesley Tack beëdigd wordt als de allereerste PVV-wethouder van Nederland. In het dorp zelf kent nog niet iedereen hem, blijkt tijdens een rondgang. De Rucphenaren hebben wel een aantal adviezen voor hun nieuwe wethouder.

"Wesley wie? Nooit van gehoord." Nog lang niet iedereen op straat in Rucphen kent Wesley Tack-van Hoof, zoals hij officieel op de website van de gemeente genoemd wordt. Tack zat vier jaar voor de PVV in de gemeenteraad en wordt nu wethouder namens die partij in een coalitie met De Rucphense Volkspartij en het CDA. Zijn naam mag dan niet bij iedereen gelijk een belletje doen rinkelen, dat hij de eerste PVV-wethouder wordt stemt veel mensen positief. "Dat is wel goed nieuws, ja", zegt een dame die een wandelingetje maakt met haar echtgenoot. Een advies heeft ze ook voor hem. "Er moeten minder asielzoekers binnen de gemeente Rucphen komen." Asielbeleid

Ze is niet de enige die over het asielbeleid begint. Een man die net boodschappen gedaan heeft is het met haar eens. "We hebben een tijdje een opvang gehad hier, dus ik denk dat we daar zeker kritisch naar mogen kijken."

Daarmee stippen beiden een pijnpuntje aan voor de nieuwe wethouder. In het coalitie-akkoord dat de drie partijen sloten, staat dat de gemeente de wettelijke taak voor huisvesting van de asielzoekers blijft uitvoeren. Een heel andere toon dan in het partijprogramma te lezen valt. De PVV wil massa-immigratie 'stoppen en vermijden'. Tack wilde daar eerder niet op reageren. "Dat gaan we eerst uitgebreid met de raad bespreken." Ook de vraag wat hij zou doen als hij als wethouder te maken krijgt met gedwongen opvang van asielzoekers via de Spreidingswet, wil hij niet beantwoorden. "Ik wil nu niet in als-dan-scenario's gaan denken." Caravancentrum

Een man die lekker aan het jeu de boulen is, komt de naam Tack wel bekend voor. "Ja, van het caravancentrum." Bijna goed. Het is Tak -dus zonder ck op het einde- caravans en recreatie aan de Sprundelseweg in Rucphen. Zijn advies aan de nieuwe wethouder. "Er moeten meer woningen komen voor de sociale huur. En betaalbare woningen." "Luisteren naar de mensen en doen wat zij belangrijk vinden", is een tip die een vrouw geeft die heel blij is met de benoeming van Tack. Haar moeder stemde PVV bij de gemeenteraadsverkiezing. "Luisteren doet de politiek te weinig." Een man uit Sint Willebrord weet wel gelijk wie Tack is. "Uit de gemeenteraad toch?" Ook hij hoopt dat de aanstaande wethouder voor meer woningen gaat zorgen. Een advies heeft hij niet. Wel een gelukwens. "Ik hoop dat hij het goed doet. Je moet de PVV ook een kans geven."