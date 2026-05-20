PSV'er Joey veerman trouwt met zijn Chantalle: 'Een miljoen keer ja'

PSV-speler Joey Veerman is verloofd met Chantalle Schilder. De voetballer heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd op vakantie in het buitenland.

De felicitaties stromen binnen onder het bericht. Veel voetballers en bekende Nederlanders reageren op de verloving van het koppel.

"Een miljoen keer ja", schrijft Schilder bij foto's op Instagram. Om een van haar vingers glimt een ring. Naast haar staat Veerman met een grote glimlach op zijn gezicht.

Veerman en Schilder hebben samen twee kinderen: Frenkie (2) en Jame (1). Het stel is al jaren samen en kent elkaar uit Volendam.

Rumoerige periode

Het is voor de middenvelder geen makkelijke tijd geweest. Veerman deed mee aan het EK van 2024 in Duitsland, maar werd niet opgeroepen voor komend WK. Lange tijd sprak hij zich daar niet over uit, maar afgelopen zondag reageerde hij toch op de beslissing van bondscoach Ronald Koeman.

"Als je mij op basis van mijn kwaliteiten niet wil oproepen: prima, maakt niet uit. Maar niet door mijn karakter", zei de PSV'er, die liet weten dat hij onder Koeman niet meer wil spelen.

Een dag later liet ook Ronald Koeman van zich horen. Hij gaf aan dat hij het qua communicatie niet helemaal op de juiste manier heeft aangepakt. "Het had misschien iets beter gekund", zei de bondscoach maandag in het tv-programma Rondo van Ziggo Sport.