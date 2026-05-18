Bondscoach Koeman trekt boetekleed aan na Oranje-discussie Joey Veerman

Ronald Koeman vindt dat hij de situatie rond PSV-middenvelder Joey Veerman qua communicatie niet helemaal op de juiste manier heeft aangepakt. "Het had misschien iets beter gekund", zei de bondscoach maandag in het tv-programma Rondo van Ziggo Sport.

Koeman riep Veerman na het EK van 2024 in Duitsland niet meer op. De bondscoach kreeg op persconferenties en in interviews vaak de vraag waarom Veerman niet meer in zijn plannen voorkomt. "Hij is voor mij niet de eerste of tweede optie voor de positie links op het middenveld", zei hij onder meer. En ook: "Het karakter van Joey is anders."

Veerman reageerde daar zondag op na de laatste wedstrijd van dit seizoen van PSV tegen FC Twente boos. "Als je mij op basis van mijn kwaliteiten niet wil oproepen: prima, maakt niet uit. Maar niet door mijn karakter", zei de PSV'er, die liet weten dat hij onder Koeman niet meer wil spelen.

"Een speler mag ook reageren en zeggen hoe hij over zaken denkt. Dat vind ik prima."