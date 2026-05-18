Bondscoach Koeman trekt boetekleed aan na Oranje-discussie Joey Veerman
Ronald Koeman vindt dat hij de situatie rond PSV-middenvelder Joey Veerman qua communicatie niet helemaal op de juiste manier heeft aangepakt. "Het had misschien iets beter gekund", zei de bondscoach maandag in het tv-programma Rondo van Ziggo Sport.
Koeman riep Veerman na het EK van 2024 in Duitsland niet meer op. De bondscoach kreeg op persconferenties en in interviews vaak de vraag waarom Veerman niet meer in zijn plannen voorkomt.
"Hij is voor mij niet de eerste of tweede optie voor de positie links op het middenveld", zei hij onder meer. En ook: "Het karakter van Joey is anders."
Veerman reageerde daar zondag op na de laatste wedstrijd van dit seizoen van PSV tegen FC Twente boos. "Als je mij op basis van mijn kwaliteiten niet wil oproepen: prima, maakt niet uit. Maar niet door mijn karakter", zei de PSV'er, die liet weten dat hij onder Koeman niet meer wil spelen.
"Een speler mag ook reageren en zeggen hoe hij over zaken denkt. Dat vind ik prima."
Koeman zei maandag bij Ziggo Sport zich te hebben geërgerd aan een bericht in de media dat Veerman niet voorkwam op de lijst van 55 spelers die de voorlopige WK-selectie vormen.
"Op het moment dat er een publicatie komt dat hij zelfs niet op een lijst van 55 spelers staat, dan is het logisch dat hij denkt: 'Wat is dat?' Maar die lijst is er nooit geweest. Er staan vele malen minder namen op die lijst, namelijk veertig. En dat zijn met name spelers op de posities waar we nog steeds twijfel hebben. Op die posities zet je meer spelers neer. Qua middenvelders is dat niet zo."
Koeman is niet boos op Veerman. "Een speler mag ook reageren en zeggen hoe hij over zaken denkt. Dat vind ik prima. Wat mij betreft is het nu klaar."