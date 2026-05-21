Dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan

Het is onzeker of het dorp Moerdijk op termijn echt moet verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe plannen rond de energievoorziening. "De rijksoverheid overweegt of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie in Moerdijk, zodat het dorp Moerdijk kan blijven bestaan", zo schrijft de gemeente donderdag op haar website.

In november gaf de gemeente nog aan dat het verdwijnen van Moerdijk op termijn onafwendbaar is. Wethouder Danny Dingemans nam het voortouw door dit nieuws mede te delen aan de 1100 inwoners, en ging er vanuit dat Rijk en provincie hem zouden volgen. Dit gebeurde niet, het besluit is uitgesteld tot eind juni.

'Goed nieuws' In de aanloop naar dat moment komt nu dit bericht naar buiten. 'Als het dorp kan blijven, is dat goed nieuws', schrijft de gemeente. Maar er zijn nog veel vragen en niet alles is duidelijk. Zo is er geen enkele concrete toezegging gedaan door het Rijk.

De gemeente somt op welke zaken nog duidelijk moeten worden. Het gaat om wat er uiteindelijk wel en niet in Moerdijk moet komen, op welke locaties en hoe gegarandeerd wordt dat er later niet alsnog meer ruimte vrijgemaakt moet worden.

Onzekerheid

De onzekerheid voor de inwoners van het dorp blijft dus. De gemeente wil eerst zekerheid over de bedoelingen van het Rijk. 'Pas dan weten we welke impact dit heeft voor onze inwoners, ondernemers en agrariërs in het gebied'.

Wethouder Dingemans erkent dat de onzekerheid veel doet met de Moerdijkers: “Het is voor onze inwoners enorm ingrijpend om steeds wisselende berichten te horen. Zij willen duidelijkheid, zekerheid en perspectief. De randvoorwaarden, zoals harde garanties voor de leefbaarheid en rechtvaardige compensatie, zijn voor de gemeente Moerdijk niet onderhandelbaar.”

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat weten dat er nog geen besluit is genomen: 'De gesprekken lopen nog steeds en het doel is nog altijd om in juni tot een gedragen besluit te komen.'

Bekijk hier alle artikelen over de mogelijke verdwijning van Moerdijk.