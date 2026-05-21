Ingrijpende plannen moeten beruchte N284 veiliger maken

De gevaarlijke provinciale weg N284 tussen Reusel en Hapert wordt fors aangepakt. Een serie ingrepen moet ervoor zorgen dat de weg veiliger wordt en de doorstroming verbetert. Ook komen er veiligere oversteken en meer comfort voor fietsers. Op de weg - die de dorpen in de Kempen met elkaar verbindt - zijn de afgelopen jaren meerdere ernstige ongelukken gebeurd, waaronder sommige met dodelijke afloop.

Het voorlopige ontwerp van de vernieuwde weg werd woensdagavond gepresenteerd tijdens een inloopavond in het provinciehuis. De N284 is voor inwoners van onder meer Reusel, Hapert en Bladel de kortste route richting Eindhoven en de snelweg A67. Door de toenemende drukte op de weg ontstaan, zeker in de ochtend- en avondspits, lange wachttijden bij de stoplichten. En die leiden volgens de provincie weer tot sluipverkeer en dus gevaarlijke situaties.

De N284 (kaart: BAM/Provincie Noord-Brabant)

Op de provinciale weg komen volgens de plannen extra opstelstroken bij de verkeerslichten, zodat daar veel meer verkeer kan doorrijden. Ook verdwijnt een gevaarlijke oversteekplaats. Ook andere onderdelen worden aangepakt bij de grootschalige vernieuwing van de weg. Zo komt er een snelfietspad ten zuiden van de N284, met een fietstunnel ter hoogte van de Europalaan in Bladel. En in overleg met OV-vervoerder Hermes worden de bushaltes langs de weg verplaatst naar logischere plekken.

Meerdere ernstige ongelukken De N284 staat bekend als gevaarlijk. Regelmatig gebeurden er verkeersongelukken. Begin dit jaar nog raakte een jong gezin gewond, toen een bestelbus bij een file vanuit Reusel richting Bladel op hun auto inreed. En in september vorig jaar kwam de 17-jarige Jesse uit Reusel bij een crash op de provinciale weg om het leven. De jongen raakte met zijn auto in de berm, probeerde te corrigeren, maar verloor de controle waarna de auto tegen een boom botste.