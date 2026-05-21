Ingrijpende plannen moeten beruchte N284 veiliger maken
De gevaarlijke provinciale weg N284 tussen Reusel en Hapert wordt fors aangepakt. Een serie ingrepen moet ervoor zorgen dat de weg veiliger wordt en de doorstroming verbetert. Ook komen er veiligere oversteken en meer comfort voor fietsers. Op de weg - die de dorpen in de Kempen met elkaar verbindt - zijn de afgelopen jaren meerdere ernstige ongelukken gebeurd, waaronder sommige met dodelijke afloop.
Het voorlopige ontwerp van de vernieuwde weg werd woensdagavond gepresenteerd tijdens een inloopavond in het provinciehuis.
De N284 is voor inwoners van onder meer Reusel, Hapert en Bladel de kortste route richting Eindhoven en de snelweg A67. Door de toenemende drukte op de weg ontstaan, zeker in de ochtend- en avondspits, lange wachttijden bij de stoplichten. En die leiden volgens de provincie weer tot sluipverkeer en dus gevaarlijke situaties.
Op de provinciale weg komen volgens de plannen extra opstelstroken bij de verkeerslichten, zodat daar veel meer verkeer kan doorrijden. Ook verdwijnt een gevaarlijke oversteekplaats.
Ook andere onderdelen worden aangepakt bij de grootschalige vernieuwing van de weg. Zo komt er een snelfietspad ten zuiden van de N284, met een fietstunnel ter hoogte van de Europalaan in Bladel. En in overleg met OV-vervoerder Hermes worden de bushaltes langs de weg verplaatst naar logischere plekken.
Meerdere ernstige ongelukken
De N284 staat bekend als gevaarlijk. Regelmatig gebeurden er verkeersongelukken. Begin dit jaar nog raakte een jong gezin gewond, toen een bestelbus bij een file vanuit Reusel richting Bladel op hun auto inreed. En in september vorig jaar kwam de 17-jarige Jesse uit Reusel bij een crash op de provinciale weg om het leven. De jongen raakte met zijn auto in de berm, probeerde te corrigeren, maar verloor de controle waarna de auto tegen een boom botste.
Verkeerslawaai terugdringen
Ook de geluidsoverlast wordt aangepakt. Ter hoogte van Bladel komt een geluidsscherm en op meerdere plekken langs de N284 worden geluidswerende geleiderails geplaatst, zodat het verkeerslawaai flink wordt teruggedrongen.
Het water van de Groote Beerze verdwijnt nu nog door een smalle duiker onder de weg, maar dat verandert straks ingrijpend. Er komt een brede doorgang van maar liefst vijftien meter, waardoor het beeklandschap veel meer ruimte krijgt en zichtbaarder wordt. Bovendien kunnen dieren straks veel makkelijker en veiliger onder de N284 door trekken.
Als alles volgens planning verloopt, gaan de schop en graafmachines in 2028 de grond in. Eventuele bezwaar- en beroepsprocedures kunnen de start nog vertragen.