Greg wil donaties overleden moeder stoppen en loopt in val van opzegdienst

Voormalig topatleet Greg van Hest uit Tilburg uitte op sociale media zijn frustratie over de kosten waar zijn vader tegenaan liep bij het opzeggen van donaties aan goede doelen. Tot wel dertig euro per opzegging. Achteraf bleek dat zijn vader niet bij de goede doelen zelf had aangeklopt, maar bij een commerciële opzegdienst die kosten rekent voor iets wat gratis is.

Volgens Greg kwam zijn vader terecht in een doolhof. "Dat is toch belachelijk. Heb je jaren een goed doel financieel gesteund, gaan ze je nog een laatste keer uitkleden als je wilt stoppen", zei Greg in zijn eerste bericht op sociale media.

In februari overleed de moeder van de Tilburgse hardloper. Zij bleek veel goede doelen te steunen. "Het ging bijna om driehonderd euro die maandelijks aan goede doelen werd afgeschreven", vertelt Greg. Zijn bijna tachtigjarige vader wilde deze automatische incasso's stoppen.

Opzegdienst, geen goed doel

Inmiddels is duidelijk dat Gregs vader gebruik heeft gemaakt van een commerciële opzegdienst: een bedrijf dat namens consumenten lidmaatschappen en abonnementen beëindigt en daarvoor kosten rekent. Direct opzeggen bij het goede doel zelf is gratis. De Consumentenbond waarschuwde eerder al voor zulke opzegdiensten.

Opzegdiensten verschijnen vaak bovenaan in zoekresultaten op internet, waardoor de verleiding groot is om daarop te klikken. Wie doorklikt naar de website van het goede doel zelf, ziet dat opzeggen kosteloos en snel geregeld is.

Bericht verwijderd

Greg deelde zijn frustratie op sociale media en kreeg veel bijval. "Ik had op een gegeven moment 200 reacties van mensen die zich in mijn irritatie herkenden." Inmiddels heeft hij zijn bericht (zie hieronder) verwijderd. "Ik vond het te druk worden met reacties en mijn boodschap is aangekomen."

Of er tussen die reacties ook mensen zaten die hem op de werkwijze van opzegdiensten attendeerden, weet hij niet. "Ik heb niet alle reacties gelezen", zegt hij.

Wereld Natuur Fonds: 'Opzeggen is gratis'

Greg noemde in zijn bericht expliciet het Wereld Natuur Fonds als grootste ergernis. Een woordvoerder van het fonds laat weten de situatie vervelend te vinden voor de familie Van Hest. "Opzeggen is gratis", benadrukt de woordvoerder. "We waarschuwen op onze site voor zulke opzegdiensten, helaas gaat het dan toch nog mis."