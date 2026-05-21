Witwasonderzoek Boxtel: aanhoudingen en dertien auto's in beslag

De politie heeft woensdag in Boxtel twee mannen van 32 en 37 jaar aangehouden op verdenking van witwassen. Bij doorzoekingen op meerdere adressen zijn dertien dure auto's in beslag genomen, met een gezamenlijke waarde van enkele tonnen. Dat meldt de politie.

In totaal werden twee woningen en drie panden doorzocht. Waar precies, laat de politie in het midden. Naast de auto's namen agenten ook telefoons, computers, administratie, contant geld en een verboden wapen in beslag.

Samengewerkt met Helmonder

De 32-jarige man uit Boxtel zou hebben samengewerkt met de 45-jarige man uit Helmond die in juni van vorig jaar werd opgepakt.

Volgens de politie zette de Helmonder dure auto's in Duitsland op zijn naam om anderen af te schermen en criminelen te helpen hun illegale activiteiten ongestoord voort te zetten.

De 37-jarige verdachte uit Boxtel wordt eveneens van witwassen verdacht. Tegen hem loopt daarnaast een verdenking van valsheid in geschrifte en belastingfraude.