‘Trieste diefstal’ bij dagbesteding, dure koffiemachine van Rob gestolen

Vier jongemannen hebben begin deze week een professionele koffiemachine gestolen bij kinderboerderij Kienehoef in Sint-Oedenrode. In de koffiecorner werken mensen met een verstandelijke beperking, zoals beheerder Rob. “Ik ben echt geschrokken, dit is mijn plekje”, zegt hij. De schade loopt in de duizenden euro’s, want bij de diefstal is een waterleiding gebroken waardoor water urenlang de bar inliep.

‘Rob’s Koffiecorner’, hangt naast de ingang van het barretje bij de Kienehoef in Sint-Oedenrode. Dinsdag zou Rob zijn vijfjarige jubileum vieren, maar bij aankomst bleek de zaak vol water te staan en het koffieapparaat was verdwenen. “De schok voor mij is echt heel groot”, zegt hij donderdag. Bewakingsbeelden

Aan de rand van Sint-Oedenrode ligt een enorm park met een speeltuin, restaurant en een kinderboerderij. Die kinderboerderij en de bijbehorende horecazaak worden gerund door mensen met een verstandelijke beperking. “Een bijzondere plek”, zegt eigenaar Roel Jansen. “Dit is allemaal gemaakt door vrijwilligers.” “Maar er is iets heel triests gebeurd”, begint Roel te vertellen. Op bewakingsbeelden is te zien dat maandagnacht vier jongens met een breekijzer en een ijzertang de koffiecorner inlopen. Ze gaan op het koffieapparaat af, maar dat zit vast aan een waterleiding. Veertig minuten lang zijn ze bezig met de diefstal. “Ze breken de leiding kapot en lopen met het apparaat - zonder uitlekbak en stroomkabel - weg.”

Rob is trots op zijn plekje

“Dit heeft heel veel impact, het komt heel hard aan bij onze mensen”, vertelt Roel. “De mensen die op de dagbesteding werken doen hele nuttige en zinvolle taken. Het is echt hun passie.” Het gaat volgens de eigenaar ook niet om de koffiemachine - daarvoor zijn ze verzekerd - maar echt om de impact op de mensen die er werken: “Het is gewoon triest.” “Ik ben beheerder van de koffiecorner”, zegt Rob enthousiast bij binnenkomst. De koffiebar betekent veel voor hem. “Ik ben uitgegroeid tot zelfstandige hier, ik kan hier mijn eigen ding doen. Ik hou het allemaal zelf bij, ik poets, ik controleer de datums en ik sta klaar voor de klanten.” Schade loopt op tot 5000 euro

“Hoe hebben ze dit kunnen doen en wie doet zoiets?”, vraagt Rob zich af. Hij hoopt dat het apparaat terugkomt en dat de daders zich melden bij de politie. Tot die tijd heeft-ie een nood-koffiemachine. “Maar daar kunnen we niet alles uithalen", legt hij uit. "Hopelijk hebben we voor de open dag volgende week weer een nieuwe.” Roel heeft inmiddels aangifte gedaan en overweegt de beelden van de daders herkenbaar te verspreiden. “Ze staan duidelijk op beeld. Deze jongemannen moeten niet ongestraft verder kunnen gaan.” De schade loopt op tot vijfduizend euro. “We moeten nog kijken hoe groot de waterschade is aan de bar. We zullen wat hout moeten gaan vervangen.” Rob gaat ondertussen met een glimlach verder: “Ik ga het positief oppakken en verder waarmee ik bezig was.” De beelden van de diefstal zijn te bekijken in de video bij dit artikel.