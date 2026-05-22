Noodkreet voor gehandicapte Warsak: Gabbi zoekt opvang voor hem

“Is het echt zo dat in Nederland dieren wel zorg krijgen en sommige mensen niet?” Die vraag werd donderdag gesteld bij het stadskantoor in Den Bosch. Daar voerde Gabbi Wierenga actie voor opvang van een zwaar verstandelijk beperkte man, die dertien jaar geleden met zijn moeder vluchtte uit Armenië en sindsdien illegaal in Nederland verblijft. Volgens Gabbi valt hij daarom al jaren tussen wal en schip.

Femke van Bree & Arianne de Jong Geschreven door

Met een geel opklapstoeltje, een grote labradoodle aan de lijn en een protestbordje loopt Gabbi Wierenga (66) naar de ingang van het stadskantoor in Den Bosch. Ze gaat protesteren omdat ze een geschikte opvangplek zoekt voor de zwaar gehandicapte Warsak. Een paar weken geleden werd de Armeense Warsak wandelend gevonden langs de snelweg. Hij was weggelopen. Warsak is 52 jaar, maar heeft het verstand van een kleuter. Dertien jaar geleden vluchtte hij samen met zijn moeder naar Nederland, waar zij al die tijd in de illegaliteit leefden.

Gabbi Wierenga samen met Warsak en haar hond Blom voor het stadskantoor.

Twee jaar geleden overleed zijn moeder, en sindsdien werd Warsak opgevangen door vrienden en familie. Maar omdat de zorg zo zwaar is, gaat dat niet meer. En omdat Warsak illegaal in Nederland is, weten de instanties niet wat ze met hem aan moeten. Daarom kwam hij drie weken geleden bij Gabbi terecht.

Onder de naam Stichting Vesta vangt zij al 44 jaar uitgeprocedeerde vluchtelingenvrouwen en -kinderen op. Ze geeft ze onderdak en eten, maar vraagt ook nieuwe asielprocedures aan of zorgt voor een veilige terugkeer naar het thuisland.

Ze heeft al duizenden vrouwen en kinderen geholpen, maar nu staat ze bij het stadskantoor voor Warsak. Met het doel om een geschikte opvang te vinden die de man de zorg kan geven die hij nodig heeft. “Op het moment dat een hond op de snelweg loopt wordt hij wel meegenomen en opgevangen. Voor Warsak geldt dat niet. Het is heel triest om te zien dat in Nederland wel hulp is voor dieren, maar niet voor bepaalde mensen”, vertelt Gabbi.

Het protestbordje.

Terwijl Gabbi en Warsak voor het stadskantoor zitten te wachten, komt iemand van de gemeente zeggen dat er in het stadhuis wordt overlegd wat ze met de situatie aan moeten. Ondertussen zit Warsak zichtbaar onrustig met zijn handen voor zijn gezicht dan weer op zijn schoot, zachtjes heen en weer wiegend op het gele klapstoeltje. “We gaan niet lang blijven hoor”, zegt Gabbi tegen Warsak, die haar toch niet verstaat.

“Als hij niet de juiste hulp krijgt kan het absoluut fout aflopen.”