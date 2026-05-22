Noodkreet voor gehandicapte Warsak: Gabbi zoekt opvang voor hem
“Is het echt zo dat in Nederland dieren wel zorg krijgen en sommige mensen niet?” Die vraag werd donderdag gesteld bij het stadskantoor in Den Bosch. Daar voerde Gabbi Wierenga actie voor opvang van een zwaar verstandelijk beperkte man, die dertien jaar geleden met zijn moeder vluchtte uit Armenië en sindsdien illegaal in Nederland verblijft. Volgens Gabbi valt hij daarom al jaren tussen wal en schip.
Met een geel opklapstoeltje, een grote labradoodle aan de lijn en een protestbordje loopt Gabbi Wierenga (66) naar de ingang van het stadskantoor in Den Bosch. Ze gaat protesteren omdat ze een geschikte opvangplek zoekt voor de zwaar gehandicapte Warsak.
Een paar weken geleden werd de Armeense Warsak wandelend gevonden langs de snelweg. Hij was weggelopen. Warsak is 52 jaar, maar heeft het verstand van een kleuter. Dertien jaar geleden vluchtte hij samen met zijn moeder naar Nederland, waar zij al die tijd in de illegaliteit leefden.
Twee jaar geleden overleed zijn moeder, en sindsdien werd Warsak opgevangen door vrienden en familie. Maar omdat de zorg zo zwaar is, gaat dat niet meer. En omdat Warsak illegaal in Nederland is, weten de instanties niet wat ze met hem aan moeten. Daarom kwam hij drie weken geleden bij Gabbi terecht.
Onder de naam Stichting Vesta vangt zij al 44 jaar uitgeprocedeerde vluchtelingenvrouwen en -kinderen op. Ze geeft ze onderdak en eten, maar vraagt ook nieuwe asielprocedures aan of zorgt voor een veilige terugkeer naar het thuisland.
Ze heeft al duizenden vrouwen en kinderen geholpen, maar nu staat ze bij het stadskantoor voor Warsak. Met het doel om een geschikte opvang te vinden die de man de zorg kan geven die hij nodig heeft. “Op het moment dat een hond op de snelweg loopt wordt hij wel meegenomen en opgevangen. Voor Warsak geldt dat niet. Het is heel triest om te zien dat in Nederland wel hulp is voor dieren, maar niet voor bepaalde mensen”, vertelt Gabbi.
Terwijl Gabbi en Warsak voor het stadskantoor zitten te wachten, komt iemand van de gemeente zeggen dat er in het stadhuis wordt overlegd wat ze met de situatie aan moeten. Ondertussen zit Warsak zichtbaar onrustig met zijn handen voor zijn gezicht dan weer op zijn schoot, zachtjes heen en weer wiegend op het gele klapstoeltje. “We gaan niet lang blijven hoor”, zegt Gabbi tegen Warsak, die haar toch niet verstaat.
Volgens Gabbi kan Warsak wel hulp krijgen via de Regeling onverzekerbare vreemdelingen. Die regeling biedt medische hulp aan illegalen. Met haar actie hoopt Gabbi dat de gemeente het voortouw neemt in het zoeken naar een definitieve oplossing, want noodopvang bij mensen zoals Gabbi gaat een keer verkeerd, weet ze.
“Als hij niet de juiste hulp krijgt kan het absoluut fout aflopen", legt ze uit. "Op het moment dat mensen van de opvang weg zijn om bijvoorbeeld boodschappen te doen, gaat hij eieren op het vuur zetten en valt hij vervolgens in slaap op de bank. Dat is één gevaarlijke situatie, maar er zijn er nog veel meer. Want wandelen op de snelweg wordt ook afgeraden toch?”
De gemeente Den Bosch is donderdagmiddag in gesprek gegaan met Gabbi Wierenga en laat weten de ernst van de situatie in te zien. De gemeente geeft aan ondersteuning te bieden zodat er een gepaste, definitieve oplossing komt voor Warsak.