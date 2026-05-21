Vier zeldzame manenwolfpups geboren in dierenpark ZiE-ZOO Volkel

In dierenpark ZiE-ZOO in Volkel zijn op 15 april vier manenwolfpups geboren. Dat maakte de dierentuin donderdag bekend. Het is de eerste geboorte van manenwolven in een Nederlandse dierentuin sinds 2008. "Dit is echt een uitzonderlijk succes", laat curator Tim van Laarhoven weten.

De eerste weken bleven de pups veilig bij hun moeder. Sinds deze week mogen de vier kleintjes voor het eerst naar buiten en zijn ze voor bezoekers te zien. De geboorte is van groot belang voor de Europese populatie van deze 'bijna bedreigde' diersoort.

Wereldwijd leven er naar schatting 17.000 manenwolven. De soort is volgens de internationale natuurorganisatie IUCN aangemerkt als 'bijna bedreigd' door verlies van leefgebied, verkeer en ziektes. In Europa leven nog 137 manenwolven, verspreid over 59 dierentuinen. ZiE-ZOO is op dit moment de enige Nederlandse dierentuin die deze soort houdt.

Alleen Artis en Diergaarde Blijdorp hebben eerder een geslaagde geboorte van manenwolven gehad, voor het laatst in 2008. "Manenwolven behoren tot de lastigste soorten om mee te fokken", zegt Van Laarhoven. "Dat we hier vier gezonde pups zien opgroeien, is niet alleen bijzonder voor ZiE-ZOO, maar ook belangrijk voor het behoud van de soort in Europa."

Het Europese fokprogramma EEP (EAZA Ex situ Programme) speelt een belangrijke rol in dat behoud. In de afgelopen jaren zijn op het hele continent slechts dertig manenwolfpups geboren, van wie er acht succesvol werden grootgebracht. De soort staat bekend als moeilijk te houden: manenwolven zijn gevoelig voor stress en kennen een relatief hoge sterfte onder jonge dieren.

"Juist daarom is het bijzonder dat alle vier de pups zich goed ontwikkelen en actief gedrag laten zien", aldus Van Laarhoven.