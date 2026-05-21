Kort geding: mag leerling (14) van school worden gestuurd om gedrag moeder?

Een 14-jarige leerlinge van het Norbertuscollege in Roosendaal is volgens de school niet meer welkom door het gedrag van haar moeder. Zelf misdroeg het meisje zich niet, benadrukte de school donderdag tijdens een kort geding in Breda. Ze wordt juist omschreven als een 'prettige en goede leerling'. Toch werd ze eind 2025 verwijderd vanwege een 'onherstelbare vertrouwensbreuk' met haar moeder. De moeder eist nu dat haar dochter binnen 24 uur weer wordt toegelaten.

"Het gaat om mijn dochter", zei de moeder in de rechtszaal. "Door de handeling van deze school zit mijn dochter thuis." De zaak draait om een uitzonderlijke maatregel. Een leerling van school verwijderen vanwege het gedrag van een ouder gebeurt zelden. Bij de voorzieningenrechter lag dan ook de vraag voor of een minderjarig kind de dupe mag worden van een vertrouwensbreuk tussen school en ouder. Hoe begon het conflict?

Volgens de moeder begonnen de problemen met discussie over cijfers en toetsinzage. Vooral bij aardrijkskunde ging het volgens haar mis: de cijfers zouden volgens haar niet kloppen met het ingeleverde werk van haar dochter. De leerlinge wilde volgens haar moeder naar vwo 3, maar de school besloot dat ze naar havo 3 moest. "Ze hoort in vwo 3 thuis", zei de moeder. De school ziet dat anders. Volgens de advocaat van scholenkoepel Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), waar het Norbertuscollege onder valt, kwam de leerlinge niet in aanmerking voor vwo 3. Ze had onder meer een 4 voor aardrijkskunde en een 6 voor Nederlands. "Ze kon simpelweg niet naar vwo 3", zei de advocaat.