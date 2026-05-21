Kort geding: mag leerling (14) van school worden gestuurd om gedrag moeder?
Een 14-jarige leerlinge van het Norbertuscollege in Roosendaal is volgens de school niet meer welkom door het gedrag van haar moeder. Zelf misdroeg het meisje zich niet, benadrukte de school donderdag tijdens een kort geding in Breda. Ze wordt juist omschreven als een 'prettige en goede leerling'. Toch werd ze eind 2025 verwijderd vanwege een 'onherstelbare vertrouwensbreuk' met haar moeder. De moeder eist nu dat haar dochter binnen 24 uur weer wordt toegelaten.
"Het gaat om mijn dochter", zei de moeder in de rechtszaal. "Door de handeling van deze school zit mijn dochter thuis."
De zaak draait om een uitzonderlijke maatregel. Een leerling van school verwijderen vanwege het gedrag van een ouder gebeurt zelden. Bij de voorzieningenrechter lag dan ook de vraag voor of een minderjarig kind de dupe mag worden van een vertrouwensbreuk tussen school en ouder.
Hoe begon het conflict?
Volgens de moeder begonnen de problemen met discussie over cijfers en toetsinzage. Vooral bij aardrijkskunde ging het volgens haar mis: de cijfers zouden volgens haar niet kloppen met het ingeleverde werk van haar dochter. De leerlinge wilde volgens haar moeder naar vwo 3, maar de school besloot dat ze naar havo 3 moest. "Ze hoort in vwo 3 thuis", zei de moeder.
De school ziet dat anders. Volgens de advocaat van scholenkoepel Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), waar het Norbertuscollege onder valt, kwam de leerlinge niet in aanmerking voor vwo 3. Ze had onder meer een 4 voor aardrijkskunde en een 6 voor Nederlands. "Ze kon simpelweg niet naar vwo 3", zei de advocaat.
Uit de hand gelopen
Vervolgens escaleerde het conflict. Volgens de school stuurde de moeder veel mails, benaderde ze externe instanties en trok ze docenten openlijk in twijfel. Ook zou ze gesprekken met docenten heimelijk hebben opgenomen en gedeeld via een afgeschermd YouTube-kanaal. "Docenten en medewerkers voelen zich onveilig door het gedrag van de moeder", zei de advocaat.
Volgens de school is er veel geprobeerd om de relatie te herstellen, maar zonder resultaat. "Het gedrag van moeder is zodanig verstorend", stelde de advocaat. "OMO kan dit gedrag niet langer tolereren." Terugkeer naar het Norbertuscollege is volgens de school geen optie meer. "Het is gewoon klaar. Er is te veel gebeurd."
De moeder bestrijdt dat haar gedrag de grens overschreed. "Ik heb alleen inzage gevraagd van haar toetsen", zei ze. Volgens haar is haar dochter ziek geworden van het gevoel van onrecht. "Waarom moet een kind tegen een heel systeem vechten? Wat kan een kind van 14 jaar doen tegen een heel systeem van volwassenen?"
De leerlinge was donderdag niet bij de rechtszaak aanwezig.
Bemiddeling?
De rechter probeerde tijdens de zitting te kijken of bemiddeling nog mogelijk was. Na overleg zei de moeder bereid te zijn daaraan mee te werken, maar alleen als haar dochter terug mag naar het Norbertuscollege. De school zag dat niet zitten en vindt dat de leerlinge het beste een frisse start kan maken op een andere school.
De rechter sprak de moeder tijdens de zitting ook rechtstreeks aan, zonder al een oordeel te vellen. Hij zei dat een ouder moet weten 'waar je strijd moet eindigen'. Volgens hem is het in het belang van een kind soms goed om je bij beslissingen neer te leggen. "Je kan niet blijven hangen op één toets van aardrijkskunde."
De voorzieningenrechter doet over twee weken uitspraak.