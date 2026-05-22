Eeuwenoud ambacht vecht voor toekomst, met weervisser Henk voorop

Het is een eeuwenoud ambacht: weervissen. De traditionele vismethode staat al jaren onder druk. Ooit waren er tientallen vissersfamilies in Bergen op Zoom, nu nog maar één. Toch knokken vrijwilligers om dit stukje historie niet kopje onder te laten gaan.

“Nergens in Europa zie je dit nog”, vertelt visser Henk van Schilt (65) uit Bergen op Zoom trots. Het is een indrukwekkend gezicht: een gigantisch bouwwerk van houten palen en netten staat in de Oosterschelde. “Dit moet blijven. Al genoeg tradities zijn afgebroken in Nederland”, roept hij vanaf zijn boot. De palen staan in V-vorm opgesteld, kilometers lang. Door eb en vloed wordt vis in een fuikachtig systeem geleid. En de visser moet twee keer per dag zelf het water in om de ansjovisvangst binnen te halen. “Je bent er 24/7 mee bezig, tien weken lang duurt het seizoen”, vertelt hij, terwijl hij tot aan zijn nek in het water staat.

Henk is een van de laatste weervissers (foto: Raymond Merkx).

Alle families zijn gestopt met het zeventiende-eeuwse vakwerk. Behalve de familie van Dort dus: alleen Henk en zijn zwager zijn over. Ooit kwamen bakken vol ansjovis uit het net. Nu al jaren meestal weinig of helemaal niks. Ook deze donderdag vangen ze geen enkele ansjovis. Hoe het komt dat het zo slecht gaat? “Niemand die het weet!” Volgens Henk zijn de meningen verdeeld: “Te zout en te schoon water met te weinig voedsel, zeggen deskundigen. Maar ja, het is er gewoon niet en wij zitten ermee.”

Weervisserij in 1940 in de Oosterschelde (beeld: Foto Archief Bergen op Zoom).

Commercieel is het al lang niet meer interessant. Henk moet het hebben van andere visvangst en de Stichting Behoud Weervisserij, die vaartochten organiseert voor toeristen. Voorzitter Toine Mathijssen: “Dit is uniek en we willen het doorgeven aan de volgende generatie.” Vandaag is er slechts één toerist mee met de boottrip. Die mocht mee het water in. “Dit moest ik echt een keer zien”, glundert hij enthousiast.

Een bovenaanzicht van een weer van de weervisserij (Archieffoto: Don van Rooy).

Henk is 65 en doet het al zeker dertig seizoenen. Het plan is om vrijwilligers op te leiden zodat het eeuwenoude ambacht behouden blijft. “Het zit in ons bloed. We doen het uit liefde!”, glundert de weervisser. Of het ambacht over tien jaar nog bestaat? Voorzitter Toine weet het zeker: “Ja! We zijn vol vertrouwen!”