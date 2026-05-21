Lokale politiek over Haags 'draaikonten' over Moerdijk: 'Ongeloofwaardig'

Het 'draaikonten' van Den Haag doet de wenkbrauwen fronsen bij de lokale politiek in de Moerdijk. Donderdag maakte de gemeente bekend dat het Rijk overweegt om minder ruimte in te pikken voor energieprojecten en industrie in Moerdijk. Hierdoor zou het dorp kunnen blijven bestaan. “In mijn ogen is het niet geloofwaardig”, zegt fractievoorzitter René de Visser van PRO Moerdijk.

Opnieuw is er twijfel gezaaid onder de inwoners, vindt De Visser van de oppositiepartij. “De staatssecretaris komt ineens met een geheel nieuw plan, waarbij wij ons sterk afvragen of het hier daadwerkelijk bij zal blijven”, legt hij uit. Het dorp Moerdijk staat al jarenlang onder druk en de inwoners verdienen duidelijkheid over hun toekomst. Het Rijk heeft onlangs tijdens een overleg met de gemeente en de provincie gesproken over een kleinere schaal van de plannen bij het dorp Moerdijk. De Visser: “Nu wordt er slechts een deel gerealiseerd, maar in mijn ogen is het niet geloofwaardig dat de andere helft later niet alsnog zal volgen. Dan begint dezelfde discussie opnieuw van voor af aan.” "Niemand kan op dit moment garanties geven", zegt fractievoorzitter Jeffrey van Dorst van Moerdijk Vooruit! En als de dorpsbewoners vandaag nog meer in onzekerheid zijn beland dan is dat volgens Van Dorst van de oppositiepartij een gevolg van de beslissingen van het vorige gemeentebestuur.

Emotionele impact

"Op basis van nog onvolledige informatie hebben raad, college en burgemeester toen besluiten genomen. Daardoor is onzekerheid, ellende en grote emotionele impact én tweespalt toegebracht aan heel veel inwoners, aan mensen", zegt Van Dorst. Onafhankelijk Moerdijk, de partij die destijds als enige tegen het opheffen van het dorp stemde, wil nog niet vooruitlopen op de positievere berichtgeving van donderdag. Fractievoorzitter Hans van Brenkelen: “Sinds december zijn we al in afwachting van wat er vanuit het Rijk en de provincie gaat komen. Volgende maand verwachten we daar pas echt duidelijkheid over.” Duidelijkheid

De coalitiepartij denkt overigens niet dat er nu nog meer onduidelijkheid is ontstaan over het lot van dorp Moerdijk. “Ik kan me voorstellen dat de wethouder er ook niet gecharmeerd van is dat het allemaal zo lang moet duren en dat hij daarom nu met deze berichtgeving aan de inwoners komt", zegt Van Brenkelen. "De inwoners van het dorp Moerdijk zijn gewoon benieuwd wat er nu eigenlijk gaat gebeuren met hun dorp." Jeffrey van Dorst van Pro Moerdijk: “Het kabinet zal goed bij zichzelf te rade moeten gaan of het wel volledig eerlijk en transparant is richting onze gemeente en haar inwoners. Onze inwoners verdienen duidelijkheid.”

De gemeenteraad van Moerdijk concludeerde eind vorig jaar dat de uitbreiding van industrie in de richting van het dorp Moerdijk de enige logische optie is. Op dat moment was er volgens het Rijk 450 hectare nodig, zo'n 650 voetbalvelden. Dat zou betekenen dat het dorp Moerdijk moet verhuizen. De provincie en het kabinet zouden 1 december een besluit nemen over de uitbreiding en daarmee de toekomst van het dorp Moerdijk, maar stelden dat uit tot juni 2026. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat donderdag weten dat ​'bij het voorbereiden van het besluit nog meer informatie wordt betrokken en dat die gesprekken daarover nog steeds lopen'​.