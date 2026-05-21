Teleurstellend einde Premier League voor Van Gerwen en Van Veen

Het Premier League-seizoen zit erop voor Michael van Gerwen (35) uit Vlijmen en Gian van Veen (22) uit Andel. Beide darters zijn in de laatste speelronde in Sheffield direct uitgeschakeld en wisten zich eerder al niet meer te plaatsen voor de play-offs.

Voor Van Veen, bezig aan zijn eerste seizoen in de prestigieuze Premier League Darts, eindigde de avond met een 6-2 nederlaag tegen de ervaren Welshman Gerwyn Price. De debutant kon geen vuist maken tegen Price, die sterk spel liet zien en overtuigend doorging naar de halve finales.

De slotavond van de Premier League Darts in Sheffield is voor de Nederlandse darters snel geëindigd. Zowel Gian van Veen als Michael van Gerwen slaagden er niet in hun vorm van de afgelopen weken te doorbreken en gingen opnieuw vroeg onderuit.

Van Gerwen, zevenvoudig winnaar van het toernooi, trof de Engelsman Luke Humphries. In een spannende partij ging het tot 5-5 gelijk op, maar in de beslissende leg trok Humphries aan het langste eind: 6-5. Daarmee kwam ook voor Van Gerwen een einde aan zijn Premier League-campagne.

Play-offs waren al buiten bereik

Vorige week werd al duidelijk dat beide Brabanders geen kans meer maakten op een plek bij de beste vier. Na vijftien speelavonden stonden Michael van Gerwen en Gian van Veen allebei op 18 punten, goed voor de vijfde en zesde plaats in de ranglijst.

Daardoor was deelname aan de play-offs van de Premier League Darts al definitief uit zicht. De eindstrijd gaat dit jaar zonder Nederlandse inbreng verder en wordt gespeeld door Luke Littler, Luke Humphries, Jonny Clayton en Gerwyn Price.

Voor Van Gerwen betekent het opnieuw een teleurstellend Premier League-seizoen. Van Veen kan daarentegen terugkijken op zijn eerste jaar op het hoogste podium, waarin hij vooral veel ervaring heeft opgedaan.