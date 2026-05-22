Buren zaten met kinderen in tuin tijdens schietpartij Macharen: 'Schrikken'

De schrik zit er vrijdagochtend nog goed in bij bewoners van Macharen. Op de Dorpenweg liep donderdagavond rond half negen een ruzie volledig uit de hand. Er werden meerdere schoten gelost en één persoon raakte gewond. Buren zaten op dat moment met kleine kinderen in de tuin. "Als ze niet goed hadden gemikt, had het ook hier mis kunnen gaan."

"Er is wel vaker ruzie hiernaast, maar nu hoorden we ook echt spullen door het huis vliegen", vertelt een buurman. "En opeens waren daar schoten en roken we de kruitdampen in de tuin. Dan schrik je. Als ze niet goed hadden gemikt, had het ook hier mis kunnen gaan."

Verdachten op de vlucht

Drie verdachten zijn na de schietpartij tussen half negen en tien over half negen in een witte bestelbus weggereden. Volgens een Burgernet-bericht is één van de mannen geheel in het zwart gekleed, draagt een tweede een roze shirt met een zwarte broek en heeft de derde een grijs shirt met een beige broek aan. Vrijdagochtend was er volgens de politie nog niemand aangehouden. Het slachtoffer is volgens de woordvoerder buiten levensgevaar.

Onderzoek in volle gang

De ruzie vond plaats op een boerenerf dat dient als huisvesting voor arbeidsmigranten. De omgeving is vrijdagochtend nog afgezet met linten en het onderzoek is volgens de woordvoerder in volle gang. Een speurhond zoekt het plaats delict af. Een buurtonderzoek is gestart en op verschillende plekken heeft de politie kleine gele pionnetjes neergezet om sporen te markeren.