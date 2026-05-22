Silvijn had vier dagen geen scherm: '262 berichten op WhatsApp'

Na vier dagen geen scherm kwamen vrijdagochtend de mobieltjes en laptops weer uit de kluis. Negentien gymnasiumleerlingen van het Christiaan Huygens College in Eindhoven konden hun digitale leven weer oppakken. Silvijn start zijn mobiel met een glimlach op. Een minuut later deelt hij het resultaat: "Ik heb 262 berichten, vooral van vrienden."

"Het zijn er wel veel, maar ik had wel zoiets verwacht", zegt leerling Silvijn Vaassen. "Ik heb ook berichten van een voetbalgroep uit groep 8 en nog wat berichten van mijn gezin." De negentien leerlingen zitten allemaal in het tweede jaar van het gymnasium. Ze deden mee aan een experiment waarbij ze vier dagen lang geen mobieltje, laptop of ander scherm mochten gebruiken. "Op de belangrijkste berichten ga ik antwoorden. Ik vond het wel leuk om het een keer gedaan te hebben, maar ik zou het niet vrijwillig doen denk ik", zegt Silvijn. Hij zocht naar manieren om iets anders met zijn tijd te doen. "Ik heb veel Donald Ducks gelezen. En ik heb met mijn oma pingpong gespeeld."

Vrijdagochtend kregen deze leerlingen hun mobieltje weer terug (foto: Rogier van Son).

Mohammad Shibly zit normaal gesproken uren op TikTok. "Nu ging ik buiten spelen met mijn vrienden. Of ik hielp mijn moeder met koken. Ik had meer energie." Leerling Willem Relker was vooraf bang dat hij zijn muziek en zijn wekker op zijn mobieltje zou missen. Dat viel mee. "Ik heb gewoon een traditionele wekker gebruikt en ik heb een mp3-speler gebruikt voor de muziek. Maar ik kon 's morgens niet even mijn appjes checken of nieuws kijken."

Honderdtwintig WhatsApp-berichten heeft hij. "Ik vind het wel grappig dat je in vier dagen zoveel berichtjes kan krijgen. En ik vind het ook wel cool om te zien dat eigenlijk gewoon bijna elke communicatie buiten school online is."

"Opa en oma's werden bezocht."

Mentor Karin Nieuwenhuis kwam met het idee voor het experiment. Ze wilde weten of vier dagen zonder scherm meer rust brengt en meer sociale contacten oplevert. "De meeste leerlingen gingen iets kunstzinnigs doen. Tekenen, schilderen, rustig lezen. Maar er waren ook leerlingen die elkaar hebben opgezocht en zijn gaan voetballen of spelletjes hebben gedaan. Opa's en oma's werden bezocht. Het is een beetje meer sociaal dan de week daarvoor." De leerlingen moesten bijhouden hoe ze zich voelden. "De eindconclusie is dat ze allemaal gestrest waren op de maandag toen ze hun mobieltje hadden ingeleverd. Ze geven ook aan dat ze sneller in slaap komen. Dat vond ik wel opmerkelijk, na een week al." Karin Nieuwenhuis deed zelf ook mee. "Ik heb vooral last gehad van het feit dat ik mijn werk niet kon bekijken. Belangrijke mailtjes werden door het secretariaat uitgeprint en naar mij gebracht."

Mentor Karin Nieuwenhuis deed ook vier dagen mee met het experiment (foto: Rogier van Son).

Vrijdag startte ze haar telefoon weer op. Ze had tachtig WhatsApp-berichten en dertig mails. "Terwijl ik nog wel had gezegd dat ik mee zou doen. Maar als het nul berichten waren geweest, was dat ook wel weer zielig geweest. Ik heb nu het gevoel dat ik 'weer aan moet'. Het gevoel dat ik alles moet lezen omdat ik het anders mis. Ik vind dat vervelend."

"We hebben meer gepraat.”