Motorvlogger krijgt taakstraf van 200 uur na gevaarlijke wheelies op weg

Een 29-jarige motorvlogger is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur. De man reed vorig jaar met snelheden tot ruim 200 kilometer per uur binnen de bebouwde kom van Eindhoven en filmde zijn ritten zelf om de beelden vervolgens op sociale media te plaatsen.

Op de video’s was te zien hoe hij gevaarlijke wheelies maakte op de openbare weg, rechts inhaalde, met hoge snelheid langs wegwerkers reed en over de stoep rakelings langs voetgangers scheurde. Het bleek slechts een greep uit de filmpjes die de man op zijn socialmediakanalen plaatste. "Deze beelden werden vele duizenden keren bekeken. Ze wekten de indruk dat de wegen in Eindhoven een vrijstaat zijn waar dit rijgedrag kan en mag", schreef de politie eerder over de acties van de man. Geveild

In oktober vorig jaar werd de Ducati van de man al in beslag genomen, samen met de opnameapparatuur die de vlogger voor zijn filmpjes gebruikte. De motor verdween vervolgens al snel onder de veilinghamer, nog voordat een rechter zich over de zaak kon buigen.

Een woordvoerder van de politie liet eerder aan Omroep Brabant weten dat die keuze is gemaakt omdat de motor in de vlogs duidelijk en herkenbaar in beeld was. Daarmee speelde het voertuig een directe rol bij de overtredingen. Definitief kwijt

De rechter bepaalde vrijdag dat de man de opbrengst van die veiling niet terugkrijgt. Ook zijn camera en harde schijf moet hij definitief inleveren. Naast de taakstraf legde de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden op. Gaat de man opnieuw in de fout, dan moet hij die straf alsnog uitzitten. De politie reageerde via sociale media op de uitspraak. "Dit soort rijgedrag is geen entertainment. De openbare weg is geen circuit. Achter views, likes en spectaculaire beelden schuilt levensgevaar voor andere weggebruikers", schreef de politie. "Denk na over de gevolgen van roekeloos rijgedrag voor jezelf én voor anderen. Rij rustig en help verkeersongevallen voorkomen." Fatbike

Zelf leek de vlogger zich eerder van geen kwaad bewust. "Ik ben een gewone jongen die mensen blij wil maken met motorvideo's", schreef hij destijds op sociale media. "Blijkbaar kunnen ze je huis binnenkomen doordat je vlogs maakt." Daar bleef het niet bij: hij startte een crowdfundingactie voor een nieuwe motor. Op recente beelden op zijn accounts is te zien dat hij tegenwoordig op een fatbike door de stad rijdt, in afwachting van de teruggave van zijn ingevorderde rijbewijs.