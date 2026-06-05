Eindhovense ex-lijfwacht Lil Kleine veroordeeld voor plannen drugssmokkel

Serafijn P. uit Eindhoven krijgt twee jaar cel voor het organiseren van drugssmokkel en witwassen. En hij krijgt een boete en taakstraf. Dat was ook wat de officier van justitie voor ogen had, na overleg met P. en zijn advocaat. P. was lijfwacht van popmuzikant en acteur Lil Kleine.

Serafijn P. (48) uit Eindhoven beveiligde de populaire rapper Lil Kleine, zichtbaar in de bovenwereld. Intussen was hij ook in de onderwereld actief met het importeren van cocaïne. De zaak van P. leek lange tijd best groot. Hij dook zelfs op in de zoektocht naar Bolle Jos, maar dat spoor liep dood. 'Teflon'

Het begon met de vondst van twee mobiele telefoonaccounts van telefoondienst SkyECC. Dat was een versleutelde berichtendienst die door de politie werd opgerold. Die berichtjes werden gekraakt en rechercheurs lazen mee. Ze kregen zo ook iemand in beeld die zich 'Teflon' noemde. Die onbekende chatte over routes vanuit het buitenland, drugs uithalen en stashlocaties opzetten. Foto's die Teflon doorstuurde toonden rechthoekige witte blokken. Cocaïne uit Colombia, Peru en Ecuador. En betalingen van tussen de 50.000 en 200.000 euro per keer. Onder de radar

Teflon handelde niet in megapartijen coke. 100 kilo, 9 kilo, 7 kilo en 28 kilo. Gevonden werden die ladingen nooit. Er werd alleen over gechat. Agenten konden steeds dichterbij komen. De mobieltjes waarmee gechat werd, straalden zendmasten aan in een bepaalde wijk in Eindhoven. Ze konden hem al wat beter uitpeilen.

Daar kwam nog eens bij dat de politie een concrete tip kreeg. Eindhovenaar Serafijn P. zou contact hebben met Jos Leijdekkers en de Belgische drugscrimineel Flor B. en hij zou wapens hebben. "Dat maakte de verdachte interessant", zei de officier van justitie op het proces tegen P. in mei dit jaar. De recherche merkte ook dat deze P. onder de radar probeerde te blijven. Zoals zo vaak lukt dat niet altijd. Toen P. bezig was met het omboeken van een vlucht naar Dubai noemde iemand zijn naam. "Hee, wat doe je nou malloot, geen namen noemen", reageerde P. Er was meer dat in zijn richting wees. De Eindhovenaar stuurde een selfie met daarop duidelijk zijn unieke tattoos en hij stuurde voicememo's met zijn stem. Vrijlating

P. werd opgepakt in oktober 2023. Maar hij had geen coke of wapens. Onderzoek bracht ook geen helderheid over zijn contacten. "Dat heeft ons niet gebracht tot een relatie tussen deze verdachte en 'Bolle' Jos Leijdekkers. Ook niet tot de vuurwapens", stelde de officier op het proces in mei dit jaar. Het onderzoek wierp een ander licht op hem. Daarom liet de rechtbank hem al na ruim honderd dagen voorarrest vrij. Er ontstond vertraging. Omdat de aanklacht ging over misdrijven in 2020 en 2021 werd een 'deal' geopperd. Officier van justitie en advocaat konden er onderling uit komen met procesafspraken. Moeite

De aanklacht werd iets algemener en compacter. "Meneer speelde een behoorlijke rol in de voorbereidingshandelingen, dat heeft acht maanden geduurd. Het gaat om best wel wat kilo’s. Maar we hebben niet de indruk dat meneer bovenaan de voedselketen staat," zei de officier van justitie. Zijn advocaat legde uit dat de Eindhovenaar moeite had met de beschuldigingen. "Cliënt heeft echt wel last van die strafzaak die boven zijn hoofd hangt. Die link met Bolle Jos, geen link waar je heel vrolijk van wordt", zei advocate Dekens. Zwijgen

De verdachte wilde tijdens zijn rechtszaak weinig zeggen. Ook niks over zijn werk als lijfwacht. Hij klaagde wel over stress en is blij als alles achter de rug is. De officier eiste twee jaar celstraf, concreet: 730 dagen, waarvan 626 dagen voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest, en een proeftijd van 2 jaar. Dat is ook wat de rechtbank oplegde voor de 'voorbereiding en bevordering van cocaïnehandel' en witwassen P. hoeft dus niet terug de cel in. Omdat het al ongeveer zes jaar geleden gebeurde, omdat er geen nieuwe verdenkingen tegen hem zijn en omdat hij zijn leven goed op orde lijkt te hebben, schrijft de rechtbank. P. krijgt ook nog een taakstraf van 240 uur en een boete van 40.000 euro. Daarmee is de kous af want de Eindhovenaar ziet af van hoger beroep.