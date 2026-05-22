Maakt Verhoeven kans tegen wereldkampioen Usyk? 'Kan ook pak slaag krijgen'

Voormalig kickbokswereldkampioen Rico Verhoeven stapt zaterdagavond terug in de ring voor een bokswedstrijd. Tegenstander is Oleksandr Usyk, wereldkampioen zwaargewicht. In het idyllische decor aan de voet van de piramide van Gizeh in Egypte mag Verhoeven zijn voeten niet gebruiken. Hoeveel kans heeft hij tegen de ongeslagen Oekraïner?

Verhoeven heeft zich de afgelopen maanden minutieus voorbereid op zijn bokswedstrijd tegen Usyk. Die naam sloeg in het verleden boksgrootheden als Anthony Joshua en Tyson Fury tegen het canvas. "Het was het afgelopen jaar een uitdaging om mezelf in een bokser te veranderen. Maar ik denk dat we goed werk hebben gedaan. Ik boks niet als een echte bokser en ben onvoorspelbaar. Daar liggen mijn kansen", vertelde de uit Halsteren afkomstige Verhoeven donderdag. Dat er kansen liggen voor Verhoeven, daar gelooft hij in. Maar hoe groot zijn die kansen? Bokssensatie Gradus Kraus uit Oss ziet mogelijkheden voor Verhoeven, al zijn ze klein.



"Rico heeft al heel veel bokstrainingen achter de rug. Hij bokste als training voor het kickboksen al meerdere jaren met trainer Peter Fury (de oom van boksgrootheid Tyson Fury, red.). Maar boksen is gewoon een heel ander spelletje", stelt Kraus bij de NOS.

"Dan is het bijna onmogelijk om wereldkampioen te worden in het boksen."

"Het is veel technischer dan kickboksen. Het is meer schaken", zegt Kraus. "Terwijl kickboksen meer 'old school' rammen en knokken is. Boksers doen veel meer dingen bewust en zetten combinaties echt op. Terwijl kickboksers zonder na te denken naar voren stappen en slaan." Een kickbokser zou eigenlijk niet van een bokser mogen winnen in zijn sport, geeft Kraus een winstwaarschuwing af. "Als jij altijd een kickbokser bent geweest, dan is het bijna onmogelijk om wereldkampioen te worden in het boksen." Arnold Vanderlyde is een van Nederlands bekendste boksers, goed voor drie olympische boksmedailles. Hij schrok toen hij voor het eerst hoorde van het voornemen van Verhoeven om de overstap naar het boksen te maken. Maar nu, aan de vooravond van het duel Verhoeven-Usyk, vindt hij het wel mooi. "Rico doet al jarenlang bokstraining om een betere kickbokser te worden, maar het wordt een ongelofelijke uitdaging voor hem", zegt Vanderlyde bij WNL. "In het begin vond ik het moeilijk om hem de overstap te zien maken. Maar nu ik het geanalyseerd heb en ik zie wat hij ervoor doet, mag Rico die kans krijgen."

"Hij kan ook een pak slaag krijgen."