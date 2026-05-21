Verhoeven wil Usyk in Egypte verrassen met onvoorspelbaar boksen

Rico Verhoeven (37) gelooft dat hij de ongeslagen wereldkampioen Oleksandr Usyk zaterdag kan verrassen in hun gevecht om de wereldtitel van World Boxing Council (WBC). "Ik boks niet als een echte bokser en ben onvoorspelbaar", zegt de voormalig kickbokskampioen uit Halsteren donderdag in Egypte, waar de wedstrijd wordt georganiseerd.

Emotionele setting in Egypte De woorden worden uitgesproken in het Grand Egyptian Museum in Gizeh, waar beide vechters de internationale pers te woord staan in aanloop naar hun titelgevecht. Het museum geldt als het grootste archeologische museum ter wereld en huisvest onder meer het gouden masker van Toetanchamon en ruim 5000 objecten uit zijn graf. Vlakbij liggen de piramides van Gizeh, die ’s avonds verlicht het decor vormen van het gevecht.

“Ik heb dertig jaar alleen maar gekickbokst,” vertelt Verhoeven voor tientallen journalisten en cameraploegen. “Het was afgelopen jaar een uitdaging om mezelf in een bokser te veranderen. Maar ik denk dat we goed werk hebben gedaan. Ik boks niet als een echte bokser en ben onvoorspelbaar. Daar liggen mijn kansen.”

Bouwvakkers werken intussen dag en nacht aan een tijdelijke arena die zaterdag klaar moet zijn. Ze moeten nog veel werk verrichten. De 5000 beschikbare plaatsen zijn uitverkocht. "Geschiedenis schrijven in een land met zoveel geschiedenis", stelde Verhoeven. "Wat is er nog mooier? Ik ben ontspannen en geniet van alle momenten hier. Was het al maar zaterdag."

Het duel krijgt daarnaast een persoonlijk randje voor Verhoeven, die in Egypte ook stilstaat bij zijn overleden moeder en op sociale media een eerbetoon deelt, waarin hij schrijft haar aanwezigheid te voelen tijdens zijn verblijf in het land.

Bijzondere stap

Voor Verhoeven is het duel een bijzondere stap: het wordt zijn eerste officiële bokswedstrijd, na een lange carrière in het kickboksen waarin hij uitgroeide tot twaalfvoudig wereldkampioen in het zwaargewicht. De overstap naar het boksen noemt hij zelf de grootste uitdaging uit zijn loopbaan, maar hij denkt zeker kans te maken.

Het gevecht tussen Verhoeven en Usyk is de hoofdwedstrijd van het gala in Egypte. Hoe laat de bokswedstrijd precies begint, is nog niet bekendgemaakt. De verwachting is dat beide boksers niet voor tien uur 's avonds beginnen.