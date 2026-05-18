Rico Verhoeven deelt eerbetoon aan overleden moeder: 'Voel je aanwezigheid'

Emotionele momenten voor Rico Verhoeven in Egypte. De topsporter uit Halsteren stapt daar zaterdag de boksring in, maar deelt intussen een eerbetoon aan zijn overleden moeder. "Met tranen in mijn ogen schrijf ik dit omdat ik je mis."

De voormalig wereldkampioen kickboksen verloor zijn moeder in februari . Verhoeven denkt aan haar nu hij in Egypte is voor zijn bokswedstrijd tegen Oleksandr Usyk, tussen de piramides van Gizeh. "Ik voel je aanwezigheid, bedankt dat je mijn beschermengel bent", schrijft hij zondag op zijn Instagram.

Reis uit 1993

Verhoeven deelt oude foto's van zijn moeder uit 1993, toen zij een reis maakte naar Egypte. Nu hij er zelf is, laat hij ook foto's van hemzelf zien op precies dezelfde plekken.

De topsporter maakt zaterdag zijn debuut in de boksring. Eerder deelde hij al foto's van de voorbereidingen op dit gevecht. Hij zit in een 'fighthouse', waar hij geen familie om zich heen heeft en geen afleiding, zodat hij zich volledig kan focussen. "Het is een groot avontuur. Ik werk heel hard, maar het begint zijn vruchten af te werpen", schreef hij toen in een bericht op Instagram.

Verhoeven was twaalf jaar lang ongeslagen wereldkampioen kickboksen in het zwaargewicht. In november 2025 gaf hij aan te stoppen en zich te richten op nieuwe mogelijkheden binnen de vechtsport. Dat is dus boksen geworden.