Moeder van Rico Verhoeven overleden: 'We hebben je moeten laten gaan'

De moeder van Rico Verhoeven is overleden. In een post op zijn Instagram staat de 36-jarige kickbokser uit Halsteren zaterdag uitgebreid stil bij het verlies. "We hebben je moeten laten gaan... Ook al hadden we je, als het aan ons lag, zoveel langer hier gehouden", schrijft hij.

In een video die Rico deelt, zijn allerlei foto's te zien met zijn moeder van vroeger tot nu. "Je hebt nu vrede en dat geeft ons troost", schrijft hij . Waaraan zijn moeder is overleden, is niet duidelijk.

"Ondanks alles wat we hebben meegemaakt, voelen we diepe dankbaarheid.

Omdat het ons gevormd heeft tot wie we vandaag zijn", delen Rico en zijn zus. Eerder was de kickbokser in de media open over het drankprobleem dat zijn moeder vroeger had.

Stoel vrij op bruiloft

Ook de verloofde van Rico, Naomy van Beem, staat stil bij het overlijden van haar schoonmoeder. "Uw laatste wensen draag ik voor altijd met me mee. Dat ik goed voor hem en de kids zal zorgen en dat we samen blijven genieten, dat beloof ik. Op onze bruiloft houden we een stoel voor u vrij, want in ons hart bent u er altijd bij ", schrijft ze.

De topsporter en acteur vraagt aan het einde van zijn bericht om privacy om het grote verlies te verwerken.