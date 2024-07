Rico Verhoeven vraagt vriendin ten huwelijk en legt het moment vast

Rico Verhoeven gaat trouwen. De kickbokser heeft zijn vriendin Naomy ten huwelijk gevraagd op de Malediven. Hij vergat het bijzondere moment zeker niet vast te leggen. Op Instagram plaatst hij een uitgebreide video waarin het aanzoek te zien is.

Op de beelden is te zien hoe Verhoeven op een knie gaat en zijn vriendin dé vraag stelt. "Ze zei'ja!", zo luidt het dolblije onderschrift. "Ik had alles gepland en hoopte dat het zou lukken. Maar wow, dit was magisch", schrijft de 35-jarige sporter.

Het stel is sinds 2021 samen. Eerder had Verhoeven dertien jaar lang een relatie met Jacky Duchenne, met wie hij drie kinderen heeft.