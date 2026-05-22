Einde aan handdoekje leggen in zicht? Theo werkt al tien jaar aan oplossing
Theo van den Dungen uit Schijndel heeft dé oplossing voor de grootste ergernis op vakantie bedacht. Hij bedacht de Sunbreaker: een soort parkeerschijf voor je handdoek, die voorkomt dat ligbedden onterecht bezet worden gehouden. Is de 'parkeertijd' verlopen, dan mag iemand anders het bedje gebruiken.
Het is geen nieuw idee van Theo. "Ik bedacht het ruim tien jaar geleden na een vakantie op Mallorca. Bij het hotel waren telkens alle strandbedjes bezet door een handdoek, zonder dat er iemand op lag. Of de eigenaar kwam pas uren later aanlopen. Enorm irritant."
Simpele oplossing
Het principe van de Sunbreaker is simpel. "Een hotel geeft alle gasten een parkeerkaart voor hun handdoek en spreekt af dat je één of twee uur afwezig mag zijn", begint Theo zijn uitleg. "Als je gaat lunchen of zwemmen, leg je de Sunbreaker met je vertrektijd op je handdoek. Ben je niet op tijd terug, dan mag een andere gast jouw handdoek aan de kant leggen en zijn handdoek op het bedje leggen."
Wij namen vrijdag de proef op de som bij recreatieplas de IJzeren Man in Vught om te kijken of het werkt. De bezoekers hebben in ieder geval één ding gemeen: ze ergeren zich allemaal aan het fenomeen 'handdoekje leggen'.
Vera ziet de parkeerschijf helemaal zitten. "Ik heb ooit alle handdoeken die al vroeg in de ochtend, of de dag ervoor, neergelegd waren in het zwembad gekieperd. Vanaf mijn balkon heb ik genoten van de consternatie. Dit lijkt me een geweldige oplossing."
Een andere gast heeft wat meer twijfels. "Dan moet wel iedereen zich eraan houden. En als je maar een uurtje weg mag, dan is dat misschien wat krap als je gaat lunchen."
Net niet
Toch is het tien jaar oude idee van Theo nooit ergens toegepast. "Ik was ooit heel dichtbij. Thomas Cook wilde het uitproberen met hun 150 hotels. Toen kwam er een nieuwe baas en die zag meer heil in het verhuren van de bedjes."
Ook op Mallorca reageerden ze enthousiast. "Ik ben tientallen hotels langsgegaan, maar dan zat het hoofdkantoor ergens anders en die schoten het weer af."
Kans
Misschien is nu het tij voor Theo gekeerd. Onlangs moest een reisorganisatie een vakantieganger 900 euro aan schadevergoeding betalen na klachten over bezette ligstoelen. Misschien wordt na deze uitspraak de interesse in de Sunbreaker wel serieus opgepakt.