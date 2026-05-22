Einde aan handdoekje leggen in zicht? Theo werkt al tien jaar aan oplossing

Theo van den Dungen uit Schijndel heeft dé oplossing voor de grootste ergernis op vakantie bedacht. Hij bedacht de Sunbreaker: een soort parkeerschijf voor je handdoek, die voorkomt dat ligbedden onterecht bezet worden gehouden. Is de 'parkeertijd' verlopen, dan mag iemand anders het bedje gebruiken.

Het is geen nieuw idee van Theo. "Ik bedacht het ruim tien jaar geleden na een vakantie op Mallorca. Bij het hotel waren telkens alle strandbedjes bezet door een handdoek, zonder dat er iemand op lag. Of de eigenaar kwam pas uren later aanlopen. Enorm irritant." Simpele oplossing

Het principe van de Sunbreaker is simpel. "Een hotel geeft alle gasten een parkeerkaart voor hun handdoek en spreekt af dat je één of twee uur afwezig mag zijn", begint Theo zijn uitleg. "Als je gaat lunchen of zwemmen, leg je de Sunbreaker met je vertrektijd op je handdoek. Ben je niet op tijd terug, dan mag een andere gast jouw handdoek aan de kant leggen en zijn handdoek op het bedje leggen." Wij namen vrijdag de proef op de som bij recreatieplas de IJzeren Man in Vught om te kijken of het werkt. De bezoekers hebben in ieder geval één ding gemeen: ze ergeren zich allemaal aan het fenomeen 'handdoekje leggen'.

