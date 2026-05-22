Meisje gedwongen tot werk op markt en mishandeld, ouders opgepakt

Een minderjarig meisje uit de regio Den Bosch moest tot wel zeven dagen per week op de markt werken van haar ouders. Ze moest hierdoor stoppen met school. Ook is ze mishandeld. Haar ouders zijn dinsdag opgepakt voor mensenhandel, zo meldt de Arbeidsinspectie.

Het meisje is vijf jaar lang uitgebuit, vanaf haar dertiende tot ze achttien jaar oud was. Ook als ze ziek was, moest ze gewoon doorwerken.

Ze werkte voor het bedrijf van haar ouders. Ze stond lange dagen op markten in Nederland en België. Nu ze volwassen is, heeft ze aangifte gedaan. Daarom is het onderzoek pas toen gestart, laat de Arbeidsinspectie weten.

Mishandeld

In het huis waar ze verbleef was nauwelijks privacy. Ook werd nauwelijks aan haar veiligheid gedacht. Ze is bovendien lichamelijk mishandeld door haar ouders en andere familieleden.

Het huis van haar ouders is doorzocht. De arbeidsinspectie meldt niet in welke plaats het gezin woont.

Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel. Op mensenhandel staat een maximale gevangenisstraf van 12 jaar en omdat het om een minderjarig slachtoffer gaat zelfs 15 jaar, meldt de Arbeidsinspectie. Ook roept de instantie in het persbericht op om dit soort misstanden zo veel mogelijk te melden.