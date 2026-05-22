Penningmeester vergokte 4,5 ton van tennisclub en krijgt taakstraf

De 30-jarige Vughtenaar die als penningmeester ruim 4,5 ton van zijn tennisclub vergokte, heeft van de rechtbank een taakstraf van 240 uur en een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen.

De man was penningmeester van tennisvereniging Wolfsbosch en biechtte in augustus 2023 zelf op dat hij het geld had verduisterd om zijn gokverslaving te kunnen bekostigen. De vereniging kwam door deze verduistering in grote financiële problemen.

Crypto en gokplatforms

De gokproblemen van de man bestonden al langer. Hij had, zonder dat zijn vriendin het wist, al veel persoonlijk geld vergokt. De eerste keer dat hij geld van de tennisvereniging gebruikte, hoopte hij dat terug te kunnen verdienen. Toen dat niet lukte, moest hij steeds opnieuw geld opnemen en liep het bedrag verder op. Het geld ging op aan crypto-investeringen en gokplatforms. Toen het geld van de tennisvereniging bijna op was, besefte hij dat terugbetalen niet meer ging lukken.

Onder controle

Zowel de officier van justitie als de advocaat van de Vughtenaar pleitten voor een taakstraf in plaats van een gevangenisstraf. Sinds hij de verduistering heeft opgebiecht, is de man in behandeling gegaan voor zijn gok- en alcoholverslaving. Die zijn inmiddels onder controle. Hij is ook begonnen met het terugbetalen van het verduisterde bedrag.

De rechtbank hield bij de strafmaat rekening met het feit dat de verduistering onder invloed van een verslaving is gepleegd, maar ook dat de man zichzelf in die positie heeft gebracht door penningmeester te worden terwijl hij al verslaafd was en al een deel van zijn privévermogen had vergokt.

De tennisclub hoopte via deze strafzaak het geld terug te krijgen, maar dat moet via een aparte juridische procedure, oordeelde de rechtbank.