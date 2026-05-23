Stef redde vrouw met AED en bedacht daarna een versie voor in je broekzak

Ruim zeven jaar geleden veranderde het leven van Stef Hordijk (25) uit Rosmalen voorgoed. Op het station kreeg een vrouw een hartstilstand en omdat niemand anders ingreep, moest hij de vrouw reanimeren. Hij deed dat met een AED, iets dat hij nooit eerder gedaan had. Hij redde de vrouw en Stef heeft nu een nieuwe missie: meer levens redden.

Toen Stef zag dat de vrouw op het station hulp nodig had, ging hij snel op zoek naar een AED om de vrouw een elektrische schok te geven waardoor haar hart weer zou gaan pompen. Die vond hij met hulp van 112 redelijk snel en ook de code om het kastje met daarin de AED te openen kreeg hij snel. Verschil

Toen hij met de AED weer bij de vrouw arriveerde, bleek nog niemand iets ondernomen te hebben. Stef kwam zelf in actie, en met succes. Vrij snel na de eerste schok kwam de vrouw weer bij haar positieven. Deze ervaring veranderde twee levens. Het had niet veel gescheeld of de vrouw had het niet gered. Ook het leven van Stef werd nooit meer hetzelfde. Hij besefte dat de AED het verschil had gemaakt tussen leven en dood. Hij vond daarnaast dat er teveel kostbare tijd verloren was gegaan aan de zoektocht naar een AED en het openen van het kastje. Juist die eerste minuten maken het verschil tussen leven en dood.

Duvel

Stef ontwikkelde zich daarom de afgelopen jaren tot burgerhulpverlener en redde zo tientallen mensenlevens. Hij ontwikkelde ook een pocketversie van een AED die zo klein is dat die in je broekzak past. En alsof de duvel ermee speelt: op de kop af zeven jaar nadat hij op het station het leven van de vrouw redde, herhaalde de situatie zich op een vliegveld. Dit keer had Stef toevallig zijn eerste pocket-AED in zijn tas zitten. "Binnen veertig seconden redde ik zo het leven van deze man", vertelt hij trots.

De pocketversie van deze AED past in je hand (foto:Wilco Zonneveld).