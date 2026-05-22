Een van laatste overlevers Kamp Vught, Elly Vleeschhouwer (101), overleden

Elly Vleeschhouwer-Blocq, een van de eerste gevangenen die in Kamp Vught zat, is overleden. 'Met ontzettend veel geluk', zoals ze later vaak zei, overleefde de joodse vrouw acht concentratiekampen. Ze overleed dinsdag op 101-jarige leeftijd.

Nationaal Monument Kamp Vught liet vrijdag in een bericht op social media weten bedroefd te zijn opnieuw iemand te moeten verliezen van de laatste generatie ooggetuigen. "Kamp Vught verliest in Elly een bijzondere vrouw wier krachtige stem voorgoed is gedoofd, maar zal blijven weerklinken in het verhaal dat wij te vertellen hebben."

Elly groeide samen met haar vier broers en twee zussen op in een Joods gezin in Amsterdam. In 1942 trouwde ze met de eveneens Joodse Wim, middenin de Tweede Wereldoorlog. Toen Elly een ster moest gaan dragen weigerde zij in eerste instantie: "Ik wilde gewoon niet apart gezet worden." Maar aan de vervolging viel niet te ontkomen.

Acht concentratiekampen

Tijdens de oorlog ging ze van concentratiekamp naar concentratiekamp. Kamp Vught was het eerste. Daar arriveerde ze in januari 1943 als een van de eerste gevangenen en bleef ze tot begin juni 1944.